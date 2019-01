Presupuestos de vergüenza

Presentó Pedro Sánchez su programa electoral el pasado lunes día 14 y lo llamó Presupuestos del Estado para 2019. Buen intento de engaño, pero de verdad que no cuela. No se trata de unos presupuestos electoralistas, calificativo donde han encallado tantas veces las cuentas públicas, sino de todo un programa económico concebido para recabar, a cambio de prebendas, los apoyos de los diputados golpistas, separatistas y filocomunistas sobre cuyo voto asienta sus posaderas el Okupa de La Moncloa.

Cabe tomarse a chirigota estas cuentas que parecen diseñadas en una noche de farra en la bodeguilla monclovita, pero no conviene. Porque lo peor de estos Presupuestos es que pueden ser aprobados. Sí, con el voto de todos esos amigotes parlamentarios de Sánchez, ahora reticentes, incluso negacionistas, pero muy dados a salvarle el cuello en el último instante. Este paripé antepresupuestario me recuerda demasiado al ambiente previo a la moción de censura con la que fue desalojado Rajoy. Parecía que el Doctor Accidental no iba a ganarla, y al final consiguió de chiripa la carambola.

Además, ¿dónde van a encontrar los golpistas catalanes declarados de ERC y PDeCat, los separatistas vascos camuflados del PNV y los bolivarianos arrepentidos de Podemos un presidente más sumiso y maleable que este Pedro I Subido a un Falcon? Aunque Puigdemont se resista al acuerdo, porque está en modo guerrilla en su lujosa guarida de Waterloo, los cabecillas del Proceso saben lo que les conviene y tiemblan ante la perspectiva de unas elecciones generales, que sería lo que en realidad le conviene a España, y precisamente por eso tiemblan. A ellos les apetece seguir estrujando la teta del inquilino de La Moncloa, sacando la rica leche que nos niegan a los demás, mientras avanzan en sus maquiavélicos planes para destruir España.

Dicen las autoridades levantadas contra el Estado que Cataluña se merece esos más de 2.000 millones en 2019, un 18% del pastel nacional, por ser su porcentaje del PIB. Y que siempre han recibido menos, a pesar de tener derecho a ello. Vamos, que la solidaridad entre territorios, obligada por la Constitución, se la pasan por el forro, como la propia Carta Magna.

Los españoles estamos curados de espanto en cuanto a escándalos presupuestarios, pero lo de Sánchez en esta ocasión rebasa los límites de lo soportable. La diferencia con la trastada que perpetró en mayo pasado Rajoy cuando regaló miles de millones en el cupo vasco al PNV, reside en que la Lapa de la Moncloa se ha rendido ante los autores del golpe de Estado del 1-O, premiando de esta forma la más descarada, declarada y decidida deslealtad. Las cifras de inversión en Cataluña resultan tan desproporcionadas que constituyen un insulto al resto de los territorios de España, entre ellos, por supuesto, Castilla y León, donde las partidas crecen por debajo de la media, como casi siempre.

En Salamanca, si no fuera por lo que nos quitan para entregárselo en bandeja de plata a los asonados Torra, Puigdemont y Cía, podríamos hablar del habitual 'más de lo mismo'. Para hacernos una idea del disparate presupuestario de Sánchez, si al final salen adelante las cuentas, el Estado invertirá aquí 25 veces menos que en la Comunidad controlada por los separatistas catalanes.

El Gobierno concede a los salmantinos unos paupérrimos 80 millones en proyectos viejos, abandonados y agonizantes desde hace años. Una cantidad similar a la prevista por Rajoy para 2018 y que tampoco llegó a ejecutarse. Entre ponte y estáte quieto, entre mociones y cambios de Gobierno, aquí se paralizó todo, mientras en otros lugares continuó la fiesta del despilfarro, como demuestra que los dineros sí se gastaron y fueron a incrementar el déficit y a engrosar la deuda, esa losa que pesará sobre el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Una vergüenza, diga lo que diga con toda su buena voluntad la subdelegada del Gobierno, que se conforma con tan poco que casi parece franciscana.