Audentes fortuna iuvat

Las noticias cada vez son más deprimentes: guerras, conflictos, epidemias, esa economía que no sabemos si va a despegar o no, injusticias€ pero en ocasiones, cardando mucho la lana, encuentro algún titular que sobresale con especial brillo —más por su trasfondo que por la noticia en sí misma— entre toda la marabunta de informaciones que nos bombardea.

Hace unas semanas leía en LA GACETA de nuestra Salamanca que la ciudad disfruta de un nuevo comisario jefe del Cuerpo Nacional de Policía: Luis Jesús Esteban Lezáun. Un tipo con el currículum rebosante de aquello que el desempeño del cargo requiere y de lo que los ciudadanos pedimos a los cuerpos y fuerzas de seguridad.

Lezáun, por lo que se extrae de su experientia vitae, es de los que echan las asaduras. Un hombre baqueteado en la lucha contra el narcotráfico de Algeciras —uno de los más virulentos de España—, con experiencia operativa en las GOES y, por si fuera poco, primero de su promoción en Derecho, novelista —ha declarado que escribir es su ansiolítico (cómo le entiendo) — y ganador del concurso de Pasapalabra. Admirable, y creo que cuando éramos niños todos queríamos ser de mayores alguien como él.

No es que Salamanca sea La Línea ni Medellín, pero es innegable que hay algunos elementos revoltosos, gentalla que pulula por nuestras calles y que necesitaría saborear un poco los barrotes de la caponera de Topas. Por ello y para ello le deseo la mejor de las suertes a nuestro nuevo comisario aunque él ya sabrá que la suerte sonríe a los valientes, que más o menos es lo que viene a decir el título de esta columna. También sabrá que la suerte es voluble y que la casualidad feliz es una quimera; estoy convencido de que nadie le ha regalado nada y que todo lo ha logrado a base de tesón, trabajo, arrojo, noches en vela pelando codos y escaramuzas esquivando balas.

Y entonces pienso en todo esto y siento una tremenda pena de que Lezáun sea la excepción en vez de la regla; me entristece que vivamos en un país donde no se valoren virtudes como las que antes he citado. Fuímus troes (Fuimos troyanos). Un país mediocre y colérico que penaliza a los que por el valor de sus méritos destacan; un país rebosante de cainismo que señala con el estigma de la flaca y amarilla envidia al clavo que sobresale; un país que maltrata a sus jóvenes empujándolos a convertirse en vagamundos —literalmente— para poder disfrutar de aquello que su tierra natal les niega y para lo que tantos años de estudio han dedicado.

La vida nunca ha sido justa y tenemos que torearla, cierto. Espero y deseo que algún día esos jóvenes que hoy mismo abandonan nuestra patria en busca de su bienestar puedan regresar y hacer a la sociedad de este país, de manera directa o indirecta, beneficiaria de su éxito. Mientras tanto seguiré buscando entre las noticias de los periódicos a esos Lezáun que contra viento y marea se quedaron, sabe Dios por qué, en esta tierra y mantendré la esperanza de que quizás es posible un futuro mejor para todos.