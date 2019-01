Puede ser como un promontorio curvo y exageradamente carnoso que cae sobre el labio o una línea fina que apenas recuerda su forma. Cuando lo veo en la boca de mis actrices admiradas me invade una súbita ternura y un rotundo desprecio a la mentalidad, al negocio, a la sociedad que las empuja a convertirse en quienes no son. Ni rastro de la sonrisa, la mirada que transformaron sus interpretaciones en inolvidables. Aspiran a salvarse de los ojos despiadados que les reprochan envejecer. Se alejan de ellas mismas y dejan de alimentar nuestros sueños y se incorporan a la más cruda realidad de nuestros días. Si a nosotras tampoco nos gusta el paso del tiempo€ pero intentamos abrazarnos al paso terco de la vida.

Otra cosa es la realidad. Y esa capacidad que tiene de revolverse y arrollarnos cuando conseguimos esquivarla o acomodarla a nuestros pequeños o grandes intereses con un retoque estético en la cara o en el corazón. Acallamos la evidencia con fuerza, mientras la televisión y el cine se empeñan en mostrarlo todo con una nueva definición tan brutal, tan invasora de nuestra mirada, que nos ciega. No hay cirugía posible contra la HD y las 4K, y las ocho que amenazan con hundirnos. No lo aguanta la compostura personal, pero menos aún la actualidad, la contemporaneidad implacable de nuestra huella.

Mientras contemplo a nuestros actores y actrices más expuestos que nunca a la depredación tecnológica, escribo esta primera colaboración para ustedes. Y me doy cuenta de que tengo los ojos apenas entreabiertos. Porque vivo en un tiempo en que me cuesta entender. No consigo ni siquiera intuir una respuesta diaria de ciudadana a muchos de los ámbitos de mi mundo.

Necesito un exégeta de cabecera, un chamán en plantilla. Muchos ojos con aceradas conexiones neuronales, miradas honestas sobre las cosas que me ayuden a saber para poder moverme sin desesperanza. Voces infinitas que nos hagan reconocernos. Me refugio en los periodistas que atrapan mis noches insomnes, en los directores y directoras de cine que me alimentan; en mis escritores, mis escritoras, que se atreven con ensayos sobre la vida pública que nos deja perplejos y novelas sobre los comportamientos privados que nos hunden. Mentiras abisales, traiciones personales y colectivas que arrasan nuestra arquitectura humana y nos convierten en ruinas, en naúfragos... nadando en la ignorancia. Y damos brazadas y brazadas como sociedad y como personas, para nunca llegar a la otra orilla. ¡Todo es tan real y duele tanto!.

Necesitamos luces, acción; nuevos pensamientos, todo el mundo cultural e intelectual a nuestro servicio, trabajando en explicar nuestra desazón. Y me adormezco entre mis cosas y pienso: no es lo que veo; es lo que siento. Y veo a mis estrellas favoritas como las recuerdo y me voy con ellas a mundos míos y suyos más personales, donde desparece la angustia de cuando tenemos los ojos abiertos. Sus brazos siempre tuvieron efecto terapeútico. Y recordad siempre, siempre, que envejecemos con vosotras.