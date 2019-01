Se llama Julen, tiene dos años y es malagueño. Su menudo cuerpo descendió por un sondeo de una cuarta de diámetro hasta no sabemos donde, y Dios quiera que cuando ustedes lean esta columna esté ya en su hogar, maltrecho por la anterior subida al cielo de un hermanillo de tres años. Dos ángeles.

¿Cómo esa hura pudo cruzarse en la corta vida de un principito? Los pozos con agua son muy buenos, aunque los utilicemos no solo para disponer del líquido, sino para otros menesteres. Como el especulador Francisco Hernando, de Seseña, "El pocero", de infausta memoria. La noticia coincide con la de un proyecto de Manos Unidas para el desierto senegalés. Lo dirige una monja de la Congregación de la Inmaculada Concepción de Castres (en Francia, donde murió su fundadora en 1854), conocidas como "las Hermanas Azules". La llaman "Hortensia la pocera", y podríamos considerarla la samaritana del siglo XXI. Sor Hortensia lleva perforados más de doscientos pozos en un desierto cuyo avance solo contienen los baobabs, esos árboles botella, "pan de mono", exóticos, que uno conoció de niño, asombrado, en las ilustraciones de "El principito" de Saint Exupery. El escritor nos alertaba: "¡Cuidado niños con los baobabs!" (Los niños éramos nosotros y esos árboles significaban las malas costumbres). Pero el agujero de Julen, el principito andaluz, no tiene agua, ni brocal, ni roldana que gima como una veleta, ni cuerda para el balde, como el del hechicero relato del aviador francés. Julen no pudo despertar el pozo, lograr que cantara la roldana, ni vio temblar el agua. Hizo de zahorí con una bolsita de chuches. El de Totalán era simplemente un sondeo fallido, mal cegado, porque no impidió que una criatura se precipitara.

Necesitamos mantener la confianza en el rescate. Según el alcalde del pueblo —del PSOE—, apartado de las tareas de salvamento, lo están haciendo fatal, ¡pero él tiene la solución! ¿Se tranquilizan ustedes? A mi me invade la misma "esperanza" que cuando falte sor Hortensia "la pocera". Será una formidable oportunidad para quienes detestan la Iglesia Católica y desprecian a sus miles de esforzados misioneros. Estoy "casi" convencido que aquella sería sustituida inmediatamente por la asalta-capillas Rita Maestre, el generoso Monedero, o tanto progre que blasona de solidario.