Somos así de chulos

No tenía nada que hacer este fin de semana y me eché al monte, pero no solo, sino en compañía de quien conocía muy bien el terreno, sabía dónde pisaba y por dónde llevarme. A cada paso que dábamos me descubría algo, tantas cosas sobre la marcha y tan seguidas, pero nada nuevo bajo el sol de España, que aparecía ante mí como el compañero me decía que fue, que es como hoy es y como espero y deseo que lo siga siendo si no acaban con ella y la borran del mapa, cosa que no creo, porque llevan intentándolo desde el principio casi de su existencia y todavía existe.

El compañero era José Martínez Ruiz (Azorín) y de su escritura me dejé llevar. Leer a este hombre es una terapia para muchos males que tienen en la actualidad su germen que, entre otras cosas produce ceguera en grado suficiente que impide al afectado ver más allá de sus narices. Azorín abre los ojos a la realidad actual desde la suya de forma tan amena y sencilla que enseña sin esfuerzo todo aquello que está a la vista, pero que sin alguien al lado que lo señale no se ve y Azorín lo señala con una simplicidad que cautiva.

Entre las cosas que hizo en su vida fue estudiar Derecho en las universidades de Valencia y Salamanca. Aquí conoció a Unamuno con el que tuvo una larga y fructífera amistad, además, ambos compartieron generación (la del 98) que los mantuvo más larga y estrechamente unidos. Poco protagonismo le han dado a Azorín durante el VIII Centenario, y si hubo alguna referencia a él fue tan tímida que pasó desapercibido. En Salamanca no tiene hueco, ni siquiera calle, la tuvo, pero una excavadora la eliminó del callejero, era tan larga como ancho es el solar habilitado como aparcamiento que hay entre la avenida de Alfonso IX de León y la calle Miguel de Unamuno, perpendicular a ambas, con que háganse una idea de la calle, por lo que resulta más agradecido y digno no tener ninguna que tener una como la que tuvo.

Vuelvo al principio, a la lectura de lo que dejó escrito (testimonio y análisis de lo que vio y vivió como periodista para el diario España), reunido en un libro bajo el título "Política y literatura", editado por primera vez en 1920 con otro título "Fantasías y devaneos (Política, Literatura, Naturaleza)". El autor anota en su primera edición que: "Todas las páginas recogidas en este volumen fueron escritas en 1904. Hacemos esta advertencia para que el lector sitúe debidamente en el tiempo los hombres y las cosas de que aquí se habla". Han pasado 115 años y lo que entonces escribió de España y de los españoles podría escribirse hoy. El lector compara lo que él vive ahora con lo que el escritor vivió entonces y descubre dos momentos, aquel y este, paralelos por no decir iguales, porque cambian las personas y poco más mientras el resto del contenido, el fundamento de la historia, el fondo del asunto, el meollo de todo, se mantiene tal cual.

Habla de quienes poblaban la casta refiriéndose a ellos como "los pequeños políticos del presente", que lo fueron -por lo que cuenta- tanto como como lo son los actuales. Son así porque somos así y somos así por costumbre. Dice Azorín: "En España, el vocablo mandar ha sido siempre sinónimo de prohibir", y añade a lo dicho: "Un español que no prohíba algo, bien en su casa, bien en un Concejo o bien en esferas más altas de la burocracia, no es un español castizo", o sea, auténtico, cabal, que es tanto como decir chulo por encima de todo. Ésto, en 1904. En 2019 echen cuenta de la cantidad de prohibiciones que están en marcha, algunas ya vigentes, como la de prohibir hablar español en España, teniéndonos que envainar la lengua para no acabar en la picota. De esto se deduce que del "prohibido prohibir" del 68, en España nunca hubo nada y ahora menos. También habla de la decadencia, y veo que esta de ahora es una consecuencia de aquella de entonces, porque es un no parar, con algunos breves intervalos para tomar resuello y posterior impulso.

Y aquí seguimos por efecto del casticismo, pura esencia, justo ahí donde el castizo ve chulería y la ejerce, porque para mantener el tipo aquí y ahora hay que ser más chulo que un ocho, y a esto nadie gana a nadie. Mientras haya chulos, o sea, castizos, no hay nada que temer, seguiremos existiendo, porque a eso no hay quien nos gane, y si alguno se excede (con dinero de nadie a disposición los excesos no tienen precio), ya saben, amarrarlo corto para no dejarse ganar... a chulo o a castizo, como prefieran.