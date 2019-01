Tinto del Penedés

Es una pena que el mediático y maquiavélico comisario José Manuel Villarejo permanezca estos días en prisión con el extraordinario talento que atesora para las más refinadas artes del espionaje. Atravesamos unos momentos en los que serían impagables los servicios que podría estar prestando a la comunidad, dejándonos, ante tanta hipocresía de todas las formaciones luchando por el poder a cualquier precio, curiosear un poco en esos acuerdos, pactos y secretas conversaciones y conspiraciones, en la que andan inmersos nuestras distinguidos representantes.

Hubiera sido fantástico que cualquier día algún periódico nos transcribiese las conversaciones privadas entre ciertos dirigentes políticos, pilladas al vuelo por las eficientes grabadoras de Villarejo. ¿Se imaginan ustedes, por ejemplo, lo que podríamos escuchar en la boca del señor Pablo Casado, en una cháchara informal con Santiago Abascal en los postres de una comida en un restaurante secreto del extrarradio de una ciudad indeterminada en la que negocian el apoyo de los ultraderechistas a la candidatura popular en Andalucía? Intuyo que sería algo así: "Santi, coño, de verdad, a mí no me tienes que convencer de nada si yo estoy al cien por cien con todas vuestras propuestas, pero comprenderás que en público no puedo aparecer diciendo ciertas cosas para que me acribillen las feministas o los inmigrantes". ¿O se imaginan las conversaciones telefónicas de Rivera con Casado captadas por la eficiente red de escuchas de nuestro querido ex comisario? "Pablo, por supuesto que contaréis con nuestro apoyo incondicional y estoy encantado con el respaldo de Vox, pero deberás comprender que en público debamos exponer ciertos escrúpulos y marcar diferencias con un partido de extrema derecha para no dañar la imagen de una formación que intenta pescar votos en ese mar sin fondo que es el centro".

Por otro lado, ¿se imaginan a Villarejo también con sus sofisticados bártulos de espionaje escondido debajo de la mesa en la que Pedro Sánchez negocia con Torra, el apoyo a los presupuestos generales de los independentistas? "A ver Quim, querido, por mí, ahora mismo ponía en la calle a todos vuestros políticos presos, perdón, quiero decir presos políticos, y hasta convocaba un referéndum de autodeterminación pero tendrás que explicarme cómo presentó yo tal desafuero a la opinión pública, por cierto, qué bueno está este tinto del Penedés que has traído".