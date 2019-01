El hipotecón de Sánchez

No sé si enfadarme por los Presupuestos que llevó ayer el Gobierno al Congreso o tomármelos a chufla. Esto del equilibrio territorial que voceaba antes la izquierda socialista moderada no va con Sánchez. El presidente se sube el sueldo, aumenta sus viajes por el mundo e incrementa las inversiones en Cataluña un 66 por ciento. ¡Toma ya igualdad!

Vamos, que para que el señor Sánchez pueda estar unos meses más disfrutando de los palacetes, de las vacaciones "todo incluido" y de su vida de "nuevo millonario", le insuflará a los secesionistas, separatistas y "golpistas" un 66 por ciento más del presupuesto, unos 2.251 millones en inversiones, que es tanto como decir que se llevarán el 17 por ciento de todo el gasto territorial. A este señor le importa un bledo que aumenten los desequilibrios entre regiones o que haya ciudadanos de primera y de segunda o de tercera.

Don Pedro Sánchez sabe que necesita a Cataluña para su proyecto personal de vida y está dispuesto a otorgarle un papel preponderante en los Presupuestos de 2019, aunque yo creo que a Torra y demás panda les interesan bien poco los dineros si no van a parar a sus bolsillos o a su objetivo final que no es otro que destruir España.

Ninguna comunidad obtendrá más fondos. Andalucía recibe en principio una inversión mayor (2.132 millones, 81 millones más respecto al gasto en Cataluña), pero el doctor Sánchez otorgará un extra de 200 millones a su amigo Quim Torra para cumplir el Estatuto de Cataluña. Esto implicará que la cifra total de inversión se sitúe en 2.251 millones y que al final reciba un 66% en comparación a los Presupuestos de 2018.

Repito que no sé si enfadarme o tomármelos a chufla. En Salamanca sólo nos quedan dos infraestructuras que pueden ser objeto de inversiones por parte del Estado. El pequeño tramo de la autovía hasta la frontera y la electrificación entre Salamanca y Fuentes de Oñoro, una actuación importante para impulsar el desarrollo empresarial con el país vecino. En las cuentas de Sánchez nos sale una inyección de 26,7 millones de euros, pero me temo que va a ocurrir como con los 31,6 contemplados en los amargos Presupuestos que dejó Rajoy, que sólo se han ejecutado 6,2, porque a los dos días de que el expresidente sacara adelante sus cuentas, el PSOE lo desalojó del Gobierno.

Digamos que el nuevo inquilino de La Moncloa ha tenido poco tiempo para ejecutar las cuentas que le dejó hechas su antecesor, poco más de seis meses, pero también podemos afirmar que se ha dedicado más a visitar mundo y a sestear en sus largas vacaciones, que a ocuparse de los problemas de casa, es decir de los de este país llamado España.

Eso sí, los salmantinos y demás españoles vamos a sufrir en nuestros bolsillos la mayor subida impositiva que hayamos visto desde el año 2012, en plena crisis económica y a punto de ser intervenidos.

Uno de los principales hachazos lo tendrán que soportar muchos autónomos, pequeños empresarios y particulares con el subidón del diésel que redundará en que la recaudación del impuesto de hidrocarburos pegue un importe aumento del 21,3%. El incremento excluye el gasóleo bonificado para agricultores, así como el régimen de gasóleo profesional, al que pueden acogerse transportistas y taxistas con taxímetro, pero hay muchos trabajadores que no están dentro de este sistema.

El definitiva, las carantoñas de Sánchez a la extrema radical y a los "golpistas" va a dejar España que no la va a conocer ni la madre que la parió, que diría su compañero de partido Alfonso Guerra. El gasto que conllevan estas grandes cuentas nos dejará a todos hipotecados hasta el día del juicio final y con las pensiones —para las que todavía no se ha buscado una solución de viabilidad— más que en el aire.

Que cada uno juzgue, pero si yo fuera socialista, evitaría sacar pecho por unos presupuestos que perjudican a todos, menos a Sánchez y a los socios que le sostienen en el Gobierno.