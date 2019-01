Decíamos ayer

Vuelvo a LA GACETA en la víspera de su centenario. Regreso al periódico en el que aprendí periodismo, al diario en el que publiqué mi último artículo tres lustros atrás, década y media después, quince años ya.

En marzo de 2003, firmé el último "Con dos terrones", que así bautizamos aquel rincón de opiniones. Aquella postrera columna iba de nombramientos episcopales. Hablaba de Atilano, otrora pastor de Ciudad Rodrigo (actualmente de Sigüenza-Guadalajara, el de ahora no sabemos dónde para), de cómo se había criado con mi padre en las montañas vaqueiras de Leitariegos. Y recordaba que aún esperaba la llamada del que era el nuevo obispo de Salamanca, Carlos López, del que públicamente había dicho que me avergonzaba. Hay cosas que no cambian.

Por aquel entonces andábamos de resaca por la capitalidad cultureta del viejo continente. El cielo de Salamanca pasaba a ser una pegatina a medio arrancar que sobrevivía en algunos productos y servicios que se desgravaron con su publicidad. El alcalde de la capital charra, Julián Lanzarote, cojeaba con sus declaraciones sobre el fin del terrorismo etarra y plantaba un pabellón nacional para señalizar la Plaza de España. La hoy extinta Caja Duero presentaba unos beneficios en euros que convertían a la provincia en una paradoja económica. "Salamanca culta y pobre", titulaba un reportaje TVE a principios de siglo. Del XXI, claro. Y el otrora obispo de Plasencia, el abulense Carlos López, era nombrado pastor de la diócesis por el magno y pecador, san Juan Pablo II, el encubridor.

En aquel tiempo dijo don Carlos a LA GACETA que no iba al cine desde 1974 porque no le gustaban las películas "verdes". Así, como suena. Y no pude menos que dedicarle unas palabras en el mismo diario. Hoy, quince años después, las recupero al estilo del indultado agustino Luis de León, siguiendo el ejemplo del rector bilbaíno tras su exilio insular. Y, aunque sea pretenciosamente horrendo -y sin que sirva de precedente-, me cito.

"He leído la entrevista que mi querida Bego F. Orive le hace al nuevo obispo de la ciudad. Y me ha entrado un pánico que para qué les voy a contar. Tener un obispo que dedica más de dos horas diarias a la oración no es malo, pero que no vaya al cine desde 1974 porque no le gustan las películas "verdes" demuestra su desconocimiento y alejamiento del séptimo arte, de la realidad, de la vida. Su mente confusa y farragosa, su incapacidad de discernimiento y su modo infantil de afrontar la época en que nos ha tocado vivir. Hacer el avestruz sólo sirve para que se rían de los que creemos en Dios, para que nos tachen de pacatos, de mentecatos, de embaucadores".

Década y media después, tres lustros más tarde, quince años "egou", la cosa no es que siga igual sino que ha empeorado. Carlos no da razón de su esperanza, que es la de los católicos salmantinos. Carlos se calla ante los que mienten sobre su Cáritas diocesana y los dichosos bolígrafos del cuerno. Carlos enmudece ante los medios cuando se hacen públicos otros casos de pederastia pero sí que habla con las víctimas para comprar su silencio.

Carlos, obispo, ya tienes 73 y sólo te quedan dos para la jubilación. LA GACETA cumplirá cien el mismo año. Feliz 2020 para todos.