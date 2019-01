No pueden evitarlo. La derecha les escuece como la vinagre en una llaga. Y se revuelven, aúllan, escarban€ porque hay que dar a entender que el fin del mundo con la derecha, está mucho más cerca. Ahí está el ejemplo de Andalucía, fuero de un socialismo de décadas, que ahora no hace sino gritar: ¡que vienen los malos!; pregonar el futuro de sombras que traerán los nuevos: ¡regresión!; y otra vez la matraca manida del amo y del cortijo: ¡Andaluces de Jaén, aceituneros altivos€!; y luego la cantinela trasnochada de la igualdad social y la cultura: privilegios que, al parece, solo a ellos el entendimiento les ha concedido. Pero son tópicos previsibles. El socialismo andaluz hace mucho tiempo que lleva representando la misma comedia, y se ha olvidado de echar un vistazo a su alrededor y advertir que sus contrarios son más sociales, más cultos y, además, menos gritones que ellos. Porque, ¡hay que ver los decibelios que le ponen a la veneno de la lengua! Tanta, que hasta la lozana ex presidenta, doña Susana, ha enflaquecido.

Mucho será lo que habremos de ver y oír de aquí al mes de mayo, cuando, ya pelechado el invierno, los comicios desmonten y monten los tronos de alcaldías. Al de Salamanca opta Carlos García Carbayo, a quien este mismo periódico entrevistó ayer para dar a conocer el perfil político del que es nuevo y actual regidor. Personalmente creo que tiene a su favor muchas cosas, aunque agradezco sobremanera su discreción, cercanía, buena facha y, ante todo, la moderación en el tono de voz. Los políticos debieran darse cuenta de que los gritos están hechos para la boca de las fieras. Aunque en esto la cultura televisiva no ayude para nada. La programación se ha llenado de cotorras voceras de todo tipo de sexos, incultas como mulas, recauchutadas y llenas de desvergüenza, para el antes y el después de que aparezcan en pantalla los alaridos de los líderes políticos. ¡Uf, qué nivel! Se hace obligado pegarle un golpe de tuerca a todo esto. Andalucía ya lo ha hecho.