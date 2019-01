Decíamos hace... 21 años

Le pido prestada media frase a Fray Luis para titular esta vuelta a casa. Regreso al primer periódico que leí y al primero en el que escribí. Vuelvo a la casa que me hizo un hueco hace más de dos décadas para hablar de toros y para publicar las primeras líneas de un aprendiz de periodista. Agradezco a LA GACETA esta nueva oportunidad para estar en contacto con los míos, que desde hoy vuelven a ser todos ustedes.

Permítanme un pequeño ejercicio de nostalgia. Al fin y al cabo, el tiempo es distancia y la distancia también es perspectiva. Cogí la Nacional 501, como tantos jóvenes de mi generación, en busca de más oportunidades. Esa Nacional en la que enganchábamos varios camiones a la salida de Salamanca y los soltábamos casi en Ávila. Me marché cuando todavía comprábamos los libros en Cervantes, los discos en Summa e íbamos al cine en el Bretón. Entonces el pulso económico lo marcaba Caja Duero, el cultural las Universidades (como hoy) y el turismo se complementaba con el aluvión de estudiantes de los cursos internacionales. La Unión Deportiva Salamanca subía y bajaba mientras ejercía de escudo identitario de la ciudad y en las ferias había 8.000 abonados a los toros. Podría seguir con el Gran Hotel, los bolsos de Moga, los muebles de González del Rey, las gafas de Paulino, los deportes de Pablo García o las cañas de Casa Bernardo y el Llamas. Podría seguir hasta acabar este primer artículo, pero entonces este regreso se convertiría en un ejercicio de morriña con la melancolía como único destino y ese no es el objetivo€

Hoy, 21 años después, pocas cosas son iguales. El comercio es el mejor espejo de esos dos tsunamis que lo han cambiado todo: la crisis y la revolución digital. De la primera hemos salido aunque con muchas diferencias, ya hablaremos de esto. La segunda ha venido para cambiarlo todo, hasta nuestra forma de relacionarnos€ ¡que se dice pronto!. Nuestros hijos ya no entienden por qué llamábamos desde una cabina, usábamos la enciclopedia para hacer los trabajos del cole o teníamos que ir al banco a poner al día la cartilla. El futuro lleva siendo presente varios años. Seguramente no es ni mejor ni peor. Simplemente es distinto y tiene que tener oportunidades por descubrir.

Llegará Mayo y el 26 tendremos "Black Friday" electoral. Nos van a llover las ofertas para captar el voto así que permítanme un consejo. No se fijen solo en los nombres. Lean bien sus planes y busquen sus propuestas para crear alternativas dentro del nuevo mundo. Si no estamos condenados a ver cómo se siguen cerrando puertas en nuestro entorno. Quizá usted no las necesite, pero sus hijos y sus nietos sí€

NO olvidemos el "Decíamos ayer", pero hoy más que nunca sepamos si tenemos algo que decir mañana.