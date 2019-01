La belleza de la lista más votada

Qué bello, qué práctico y qué sencillo sería que gobernara siempre la lista más votada. No parece lo más democrático, porque muchas veces la gran mayoría de los ciudadanos (sus representantes) quedaría fuera del Gobierno, pero ¡los dolores de cabeza que nos íbamos a ahorrar! Así que Alfonso Fernández Mañueco cuenta con nuestros parabienes cuando se declara partidario de que en la Junta y en los ayuntamientos el poder quede en manos del partido con más apoyos. El candidato del PP en Castilla y León lanzó ayer ese reto, al igual que en otras ocasiones, con la profunda convicción de que su propuesta tiene tantas posibilidades de salir adelante como Donald Trump de ganar el Premio Nobel al Hombre Solidario del Año.

Mañueco, que ayer presentó a los candidatos a las capitales de la Comunidad en las elecciones de mayo, sabe que ninguno de los otros partidos en liza aceptará ese guante. Por más que al menos dos de las cuatro formaciones (PSOE y Ciudadanos) vayan a pasarse la precampaña investidos del aura de ganadores. Saben que les perjudica. Ni siquiera el PP de Génova se acoge a sagrado respecto a esa teórica apuesta por la lista más votada, y así lo ha demostrado en Andalucía. Bien es verdad que, aunque Casado ha defendido cambiar la ley para dar prioridad a quien gane las elecciones, sería absurdo respetar esa prevalencia cuando beneficia el PSOE si los socialistas no se comprometen a la recíproca.

No está el horno político para estos bonitos acuerdos-bollo. Aquí en Castilla y León se sale a las elecciones de mayo a cara de perro, en las urnas más abiertas y con mayor incertidumbre de la historia de la Comunidad. Especialmente en las Cortes, donde el ganador ha estado cantado en ocho de las nueve convocatorias anteriores. En 1983 estaba claro que ganaría el PSOE de Demetrio Madrid, en 1987 podía vencer AP o perder los socialistas (ocurrió esto último, por un puñado de votos) y a partir de ahí no ha habido suspense: lo único que estaba en juego era saber el nivel del escándalo en la goleada del PP sobre el PSOE. Eso hasta llegar a las pasadas autonómicas, donde estaba en juego, no la victoria, sino la mayoría absoluta, a cuyas puertas naufragó Juan Vicente Herrera.

En esta ocasión parece claro que Fernández Mañueco liderará la lista más votada y también es seguro que necesitará al menos de Ciudadanos para gobernar. Ese sería el escenario más favorable para el exalcalde salmantino. Más duro sería tener que negociar para un falso tripartido con Vox, si como parece la extrema derecha llega con fuerza al Parlamento regional. Aunque visto lo visto en Andalucía, tampoco hace falta mucha mano izquierda, porque los de Abascal llegan a la negociación como gallitos y con dos aguas salen como pollos a medio pelar. Y peor aún sería que la suma de PSOE más Cs llegue a la mayoría absoluta, lo que podría inclinar al siempre veleidoso Albert Rivera en favor de Luis Tudanca.

Lo cierto es que, incluso haciendo el ridículo como ha sido su caso en tierras andaluzas, Vox se ha convertido en el perejil de todas las salsas en las comidillas políticas, mientras que Podemos y sus confluencias-excrecencias han desaparecido del debate, y en Castilla y León al menos, sus perspectivas tienden al batacazo.

El propio Mañueco, que parece haber decidido no pronunciar el nombre 'maldito' de Vox, se ve obligado a responder a muchas más preguntas de las que desearía sobre los verdes.

Los mismos dirigentes de Vox en Salamanca han decidido no referirse a sí mismos. Es decir, que están desaparecidos en combate, en una estrategia de no comparecer ante los medios de comunicación que posiblemente les esté reportando excelentes réditos electorales.

De hecho, los 'voxeros' han podido comprobar que cuanto más hablan y con más ahínco dan a conocer su mensaje en Andalucía, más rechazo provocan en toda España. Hay formaciones que se las valora más cuanto menos se las conoce. Y es el caso.