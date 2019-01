Y ahora se acuerdan

Aunque no es patrimonio del carácter español o del bajo nivel de los políticos españoles, me preocupa lo que nos afecta a nosotros sobre la improvisación en la que vivimos. Matan a una chica y todo son de inmediato urgencias para endurecer la Ley -para que nada cambie-, los incendios forestales arrasan media España y todo son de inmediato anuncios de más recursos para la prevención y la lucha -para que nada cambie-, se destapan casos de corrupción uno tras otro, y todo es repetir que "caerá todo el peso de la Ley sobre ellos" -para que nadie cambie-€ Y así hasta el infinito de las buenas palabras, de salir del paso para esquivar la realidad y la responsabilidad que supone legislarla y adecuarla al presente, incluso al futuro. Es mejor para los políticos, y para la aborregada sociedad en general, hacer dejadez de sus funciones€

El último problema en hacerse "famoso" ha sido la mala comunicación ferroviaria de Extremadura y, por extensión, políticos y periodistas han caído en la cuenta que España más allá del AVE está "invertebrada" (diario "El Mundo", 7 de enero), como si los extremeños no supieran desde hace mil años que viven en el "far west" más miserable. Tierra de conquistadores (¡qué bella épica!) y ahí se quedaron, ahí los dejaron. Ahí nos dejaron.

Que ahora se acuerden del tren y de las lamentables infraestructuras y conexiones convencionales resulta indignante, pues es la situación que vive una gran parte de España, y Salamanca bien lo sabe, desde hace siglos. Fuimos despojados de toda comunicación por Felipe González, y hoy seguimos casi igual, salvo la leve mejora de nuestras conexiones con Madrid, aún insuficientes. Del resto, todo cerrado o casi, por no hablar de la línea turística Salamanca-Barca d´Alva que, en su día y como tantas cosas fallidas y brindis al sol, prometió reabrir Juan Vicente Herrera para acabar convertida, sin más, en una carísima senda de excursionistas. Otra mentira más de una sociedad "liderada" por ciegos y mediocres.