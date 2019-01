"Tengamos la infancia en paz"

Últimamente estoy volviendo con frecuencia a mi niñez. Inaugurar esta primera columna en LA GACETA me devuelve a muchos de mis primeros recuerdos de infancia. Este fue, con toda seguridad, el primer periódico que llegó a mis manos y el que, unos años más tarde, me acogió como aprendiz de periodista. Permítanme compartir con ustedes la ilusión que esto supone. Hoy, frente al folio en blanco, recuerdo aquella niña que ojeaba LA GACETA con su inseparable TV PLUS en los 80 o a aquella joven becaria que escribía aquí sobre cultura, conciertos o asuntos locales en 2004. Y pienso "quién te iba a decir€".

También me ha devuelto a la niñez esta última semana la fiesta de los Reyes Magos. Quizá porque ahora lo vivo como mamá reciente, he recuperado la ilusión de acudir a la Cabalgata, de pensar en los regalos y de preparar con más mimo las sorpresas. Qué bonito volver a nuestra preciosa Plaza Mayor un 5 de enero para esperar a Sus Majestades. Y qué exitazo –por cierto- el de esa caja de regalo gigante que proyecta imágenes navideñas cada hora en punto. Sorprendente y espectacular. Enhorabuena a los artífices.

Pero entre tanto roscón y Cabalgata he vivido también algo que me indigna, y quizá estén ustedes de acuerdo conmigo.

A mi hijo, de 2 años, le han traído los Reyes Magos tres regalos –siempre en ese debate interno que tenemos los padres de no quedarnos cortos pero también de no pasarnos con tanto regalo, porque no sabe uno qué es peor€-. Y entre esos regalos, el favorito es un bebé con su correspondiente sillita de paseo. ¿Por qué no, si como a tantos niños, le encanta hacer lo que hacemos los mayores? Le gustan las muñecas, le gustan las cocinitas y le encanta "ayudarnos" a barrer. Pero cuando he ido a buscar cualquiera de esos juguetes, los he encontrado en los pasillos "para niñas". Y me he dado cuenta de que toda la vida ha sido así, porque hemos crecido con "juguetes de género". Coches para ellos, cochecitos para ellas. Pelotas para ellos, muñecas con sus vestiditos para ellas. ¿Por qué? Yo tuve muñecas, pero también jugué feliz con los coches y los Playmobil de mi hermano.

Si todo esto debería ser lo normal, aún hay quien me ha mirado extrañado por regalar una muñeca a un niño. ¿Por qué ha de crecer mi hijo asumiendo que hay juguetes "de niño" o "de niña" si él ve que en la vida real su madre conduce un coche y juega con él a la pelota€ o su padre –y otros muchos- cocina, le cambia los pañales o le saca de paseo? Los tiempos están cambiando, adaptémonos a ello. Inculquémosles a nuestros hijos normalidad y realidad. Desde la más tierna infancia, por favor, porque aprenden imitando. Hagamos que imiten nuestra mejor versión, la más justa e igualitaria. Dejemos que crezcan libres y guardémonos los prejuicios y estereotipos. Tengamos la infancia en paz.