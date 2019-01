La llamada a la puerta

Me sorprendió la primera de "El País" de ayer, no precisamente por la histórica foto de Marisa Flórez, tantas veces reproducida: Pasionaria y Alberti en 1977, encanecidos, ancianos venerables, yendo a ocupar la "mesa de edad" del Congreso. En escaños inmediatos, perfectamente reconocibles, los diputados salmantinos Sánchez Terán y Esperabé de Arteaga (con los que tuve el honor de oficiar de "tercero"). Mi curiosidad la provocó el titular: "Cuando La Pasionaria abrazó el catolicismo al final de su vida". El pasmo supongo que sería para los marxistillas de vía estrecha y doctrina rancia que hoy padecemos, cuya lista encabeza un tal Pablo Iglesias, cuyo abuelo, en aquellos entonces del Madrid asediado, dicen que hacía "sacas", no precisamente de arpillera.

Ignoraba que Dolores Ibarruri hubiera regresado a la fe católica cuando muerto Franco y legalizado el PCE, vino a España para presentarse a las elecciones de 1977. Es lo que ahora cuenta una monja del barrio de El Pozo del Tío Raimundo, Teresa, 93 años, que lleva allí casi sesenta. Relata como el padre Llanos, cura obrero, se afilió al Partido Comunista y Pasionaria, versión Dolores, comulgó. Es decir, volvió a la fe profunda de su familia, su niñez y juventud en Gallarta, hasta que casó con un minero ateo y pasó€ lo que pasó.

El de la conversión, o la vuelta al catolicismo al final de una vida, es un tema recurrente, que pone nerviosos a los agnósticos, ateos y progres del montón. Cualquiera se atreve a recordarle a los pocos marxistas que quedan la posibilidad de que su querido Gramsci muriera besando un Niño Jesús; a Svetlana, hija de Stalin, recibiendo el bautizo ortodoxo e ingresando en la Iglesia Católica; el anticlerical Azaña reconciliándose con su primera religión; el poeta Miguel Hernández pidiendo confesión y casándose in artículo mortis; Unamuno invocando a Dios, toca madera€Mas cerca de nosotros, lo mismo que el cabrero español hizo John Wayne con su tercera esposa; y para no ser menos el simpático golfo Juan Luis Galiardo hizo lo propio con su cuarta y obviamente última pareja.

Para quienes somos creyentes está escrito en el Apocalipsis: "Mira que estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré€".