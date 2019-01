La canción de siempre

Ya se acabó el alboroto y ahora empieza el tiroteo, canción de mucho encaje a la que Lorca (que no solo fue poeta, también compositor) le puso letra y música, pero que cantada de otra manera y por cualquiera que la cante suena igual: Ya se acabaron las fiestas y ahora empieza la guerra, esa guerra sin cuartel que durante estos días dejaron a un lado, aunque no del todo, quienes andan metidos de lleno en batallas sin tregua ni fin. Hay que reconocer que han sido unas Navidades bastante movidas, más de lo que la tradición observa y manda, tradición que ha perdido autoridad y se nota. Están los ánimos de unos y de otros tan a flor de piel a cuento de las intrigas y los politiqueos que se traen entre manos que a poco que rocen estallan y se arma la de Dios es Cristo. Roces no han faltado, sí en cambio buena voluntad para evitarlos. La paz no vende y en Navidades tampoco por mucho que cantaran los coros celestiales de ángeles anunciando lo que casi nadie quiere oír.

Las fiestas pasaron. ¿Y ahora qué? Pues ahora más de lo mismo de siempre. Que nadie espere nada nuevo bajo este sol de invierno que por razones obvias no calienta. Lo vivido estos días apunta lo que nos espera y el tiempo ha comenzado ya su cuenta atrás. Nos espera lo que no pocos tememos, aunque el CIS nos haya sorprendido con otro "ahí va eso" con el que lejos de encontrar lo que buscan puede que estén logrando el efecto opuesto. Aunque, quién sabe. De momento, al turista de La Moncloa le va bien, lo que significa irle mal al común y los temores por las sospechas, porque se ven venir, van por ese camino.

El año ya en curso se atisba complicado, no hay voluntad de solución a sus problemas por quienes en sus manos está encontrarla. El problema ha echado raíces y cuanto más tiempo pasa sin resolverse más profundizan y peor remedio tiene. Además, el ámbito político internacional tampoco ayuda, se mueve en la incertidumbre y eso influye generando más y mayor incertidumbre en el damero europeo y mundial. El tinglado comienza a no tenerse en pie, se aguanta con dificultad, los cimientos fallan con riesgo de venirse todo abajo y aunque se mantiene, resiste con muchos recelos debilitando la estructura, que pierde solidez. Y lo que ocurre fuera influye dentro, por eso el panorama español es un destello del panorama internacional, del que no escapa nadie por mucho que lo intente.

Así las cosas, entretenidos con nuestras batallitas. Aparte de lo catalán, que es harina de otro costal y merece atención específica, en el campo andaluz tenemos el ejemplo más actual, donde no hay manera de que PP, C's y Vox saquen provecho de los resultados electorales del 2 de diciembre, ni forma de que lleguen a un entendimiento para alcanzar un pacto de Gobierno que ponga fin a 36 años de corrupción descomunal y galopante (marca PSOE) que tiene a su cúpula sentada en el banquillo ante el juez. Si Vox forzara (como viene adviertiendo) a unas nuevas elecciones en Andalucía por la intransigencia de C's, ¿quiénes se beneficiarían de ello? Unos aseguran que quienes más perjudicados salieron de las anteriores, es decir, PSOE y Podemos, también se beneficiaría C's gracias -dicen- a su coherencia, el PP caería en picado y Vox, como causante de todo, pagaría las consecuencias, volviéndose a una situación igual o peor que la anterior. Otros, sin embargo, auguran unos resultados muy distintos, con la derecha fortalecida. Pero ¿quién sabe?

Ignoro quiénes saldrían ganando, porque todo lo dicho son conjeturas, suposiciones, cábalas..., pero sí sé quién (al margen del que ganara) perdería: Andalucía en particular y España en general, porque ¿qué otra cosa cabría esperarse de quienes no fueron capaces de aprovechar la ocasión que los andaluces les pusieron a huevo en las urnas para acabar con 36 años de corrupción socialista, más que componendas y traiciones? Con C's contra el PP a cuento de las exigencias de Vox por su disposición [la del PP] al diálogo para alcanzar un pacto de gobierno, por no dar [C's] ningún brazo a torcer, ni el derecho ni el izquierdo, cuando las consecuencias de esta batalla estéril recaen sobre quienes ni siquiera pisaron el campo donde tiene lugar esta miserable pelea. Recuerden que C's fue el palanganero de Susana y esto de ahora es como si buscara darle la vuelta a la situación para volver a San Telmo, pero al revés, con Susana de palanganera. Lo que oyen. La misma canción, da igual la letra y la música porque, la cante quien la cante, sigue sonando a lo mismo.