Increíble, inimaginable

Dicen que a Pedro Sánchez le han llovido las ofertas de trabajo desde que Moncloa hizo público el coste del avión Falcon 900B del Ejército del Aire que el pasado mes de julio utilizó la nueva familia presidencial para el traslado a Castellón con motivo del Festival Internacional de Benicassim(FIB). Las grandes compañías aéreas se lo rifan porque nadie como él sabe rentabilizar el negocio. Ni la llegada de los vuelos "low cost" revolucionó el mercado como lo ha hecho el actual presidente del Gobierno de España, o simplemente Pedro que es como se le conoce por semejante hazaña económico-financiera. Es capaz de viajar como si lo hiciera en primera clase, pero por la módica cifra de 283 euros.

Pedro tiene el futuro asegurado por muchas risas que cause la cuestión. Cuando deje La Moncloa, que no está claro cuándo será porque le ha cogido gustillo a vivir en el palacete, a viajar por el mundo en primera clase y a que su amada Begoña ejerza de primera dama, le lloverán las ofertas. Sin duda nadie puede dudar de su capacidad y de su inteligencia.

Y todo porque un 20 de julio del pasado año, solo 50 días después de prometer su cargo ante el Rey con una sonrisa de oreja a oreja, se le ocurrió subirse a un helicóptero para trasladarse a la base aérea de Torrejón —en coche se tardan unos 20 minutos, mucho tiempo para un presidente para el que el tiempo es oro— y embarcar en el Falcon que le trasladó a Castellón. Seguramente Pedro, al que pocos han comprendido, tendría adquiridas ya las entradas para ver al grupo estadounidense The Killers —mi hija también las compra con varios meses de antelación para que le salgan más baratas. No para este festival, sino para otro similar que se celebra en el Levante español por esas fechas—. Si algo ha demostrado Pedro en esta ocasión es que es previsor y con un espíritu ahorrativo impresionante.

Les digo una cosa a todos lo que le critican: podría haber esperado para adquirir las entradas para el concierto en el último momento y posiblemente los precios se hubieran disparado. Alguno dirá que es un problema de él y de su bolsillo, pero yo les digo que no, que hubiera sido un asunto de Estado que tendríamos que afrontar todos nosotros rascándonos el bolsillo. Sabiendo como sabía que llegaría más pronto que tarde a La Moncloa —porque otra de las virtudes que adornan a este presidente es que es un visionario, un adelantado al tiempo que le ha tocado vivir o un brujo-mago—. En el fondo debemos estar agradecidos al presidente porque sabe lo que cuesta ganarse la vida y ahorra un euros si es posible, como ha demostrado en el asunto del festival.

El Gobierno dice ahora que la cifra, es decir los 283 euros, se refería sólo al computado por el Departamento de Protocolo y ha apuntado que los viajes del presidente son "materia clasificada". Yo debo ser analfabeta, pero el tema de "protocolo" no sé a qué se refiere, por eso prefiero no preguntar para no quedar como una paleta de pueblo, que en realidad es lo que soy.

Este presidente da para muchos chascarrillos y "memes" cuando sus múltiples viajes por el mundo y sus vacaciones se lo permiten. Pero bromas aparte, estos días de transición entre el final de año y principios del nuevo, parece increíble que en solo doce meses haya triunfado una moción de censura que forzó el desalojo de Rajoy de la Presidencia del Gobierno y la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa. Parece increíble porque nadie daba un duro por un personaje destronado por los suyos en 2016, un personaje que dice una cosa cuando es simplemente Pedro y otra distinta cuando es el presidente del Gobierno. En definitiva, ¿quién podía imaginar en enero del año pasado que el peor político de la historia de España, el pésimo líder de los socialistas, el que más votos ha hecho perder al PSOE, pudiera ser hoy el presidente del Gobierno?

Ni en el peor de los sueños nos lo hubiéramos imaginado. En este año electoral y a pesar de lo bondadoso que sigue siendo el CIS de Tezanos, yo les recomiendo a los socialistas sensatos que se aparten todo lo que puedan de Sánchez, de Pedro y del presidente del Gobierno.