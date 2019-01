¿Vuelve Elena Francis?

Escucho en alguna emisora que varios estudiosos han revisado el programa y la figura de doña Elena Francis. Sí, sí, aquella del consultorio radiofónico sentimental de hace cuarenta años. Han expurgado y releído las miles de cartas que las mujeres enviaban a su consultorio sentimental, con la esperanza de una pronta respuesta consoladora, que aliviara su dolorida vida cotidiana: una interminable antología de maltratos, violaciones y penurias, de doloroso recuerdo.

Como resultado de estos estudios han visto la luz dos libros en los que los autores ofrecen un interesante manojo de conclusiones y reflexiones teóricas sobre la tal Francis, que confieso no haber leído.

Porque para los que oímos alguna vez aquella bazofia de programa, líder de la radio de hace 50 años, no hace falta que ningún teórico nos aclare que aquella escoria sentimental era una cumbre del más rancio y casposo integrismo.

Allí sin ir más lejos, si una mujer medrosa y atemorizada contaba entre lágrimas que su marido volvía borracho cada tarde a casa y sin mediar palabra la molía a palos y escupitajos, la susodicha Francis, con empalagosa voz de las grandes ocasiones, recomendaba a la maltratada que recibiera alegre y sencilla al cansado marido, limpia y sonriente, con la mesa de la cena dispuesta con primor, para que la acémila se apesebrara a plena satisfacción. Y si con aquellas primicias no conseguía que el morlaco dejara de sacudirla, la tal Elena recomendaba mucha paciencia y buena disposición, porque el matrimonio era un vínculo eterno dispuesto por Dios y la mujer tenía que someterse a todo tipo de sevicias y agresiones sin protesta alguna.

El programa que fue en su día la estrella de la radio, sobrevivió languideciente hasta 1984, diez años después de morir Franco, cuando las mujeres empezaron a establecer, no sin esfuerzos y titubeos, sus códigos de igualdad con los hombres.

Lo más chocante del asunto es que tras la empalagosa y autoritaria voz de la señora Francis predicando su morralla, se escondían los autores de sus textos: un cura, un sicólogo y un avispado catalán, fabricante de los cosméticos, Cremas Francis, cuya venta por correo, 50 años antes de Amazon, era el gran negocio y último fin de aquel programa cargado de rancia moralina.

Moralina que por cierto vuelve a ser la prédica esencial de los nuevos voxeros de nuestros días.

Ahí tienes tú lo que son las cosas.