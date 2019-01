No estamos solos: ellos también lo hacen. Los monos capuchinos, que viven en América Central y América del Sur, se comportan con los humanos como unos bichos de cuidado: los muy gorrinos hacen pis sobre los que se adentran en su territorio y, además, les lanzan ramas desde las copas de los árboles. Aún peor (o mejor, según se mire): son embusteros. Los monos capuchinos emiten falsas señales de alarma (las que usan habitualmente para avisar de que hay depredadores cerca) con el propósito de hacer huir a sus congéneres y quedarse con toda la comida.

Este comportamiento no solo acredita que esos pequeños primates van sobrados de mala uva: también demuestra que son inteligentes. Poder mentir (referirse a lo que no es real) es un potente indicador de un sólido desarrollo cognitivo. Un sólido desarrollo cognitivo que, por lo que se ve, es también característico de nuestros políticos más locuaces: la facundia aumenta exponencialmente la posibilidad de aparición de una trola o una tergiversación. Cosa que molesta, sí, pero que en realidad no tiene demasiada importancia: la gente da por sentado que la política es el arte de mentir a sabiendas (así la definió Voltaire), y que, por ello, las mentiras son parte del juego, del ritual, de lo previsible: político locuaz con un micrófono delante es igual a posverdad (=patraña) al canto.

Recuérdese: con el objetivo de monopolizar la comida, el mono capuchino americano despista con sus falsas señales a sus compañeros, que huyen despavoridos. Pero el mono prevaricador no se mueve del sitio, porque sabe que los depredadores anunciados no están allí, es decir, porque miente a conciencia, sabiendo que está mintiendo. Pues bien, creo que esto es algo que no se puede atribuir a algunos de los que nos mandan (o intentan mandarnos). Oigo (y hasta escucho) cómo hablan y alimento la sensación de que, al contrario que el mono capuchino, algunos de ellos se tragan sus propios embustes, engañan sin darse cuenta de que engañan. Y eso inquieta un montón.