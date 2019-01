Lo fundamental no está de moda. Lo básico, lo razonable, aquello en lo que la mayoría estamos de acuerdo. El sentido común es cosa de románticos. Es un vestigio del pasado. Parece no importar porque lo que mola es la estridencia. Hay que llamar la atención a cualquier precio. Y eso se consigue con las estupideces. Con un festival de lo absurdo que crece y crece. Estamos rodeados de tontos contemporáneos, como los califica Luis del Val. Auténticos memos que han perdido el norte y se lo hacen perder a una sociedad igualmente desnortada. Lo que no saben esos idiotas es que sus comportamientos están provocando mayor radicalidad. Y eso trae como consecuencia el caos.

Me explico. Nadie puede poner en cuestión que la violencia de género es un problema gravísimo. Que cada año mueren en España decenas de mujeres por el hecho de ser mujeres. Que existe la idea por parte de algunos hombres (muchos de ellos jóvenes) de que su pareja está a su servicio. Ellos se consideran seres superiores. Eso es una realidad. Una lacra incomparable con otros crímenes. Porque estos asesinatos son recurrentes y parten de una concepción machista de la realidad.

En lugar de centrarnos en reeducar a la sociedad para extirpar este tumor maligno, algunos desvían la atención hacia lo banal. Por ejemplo, con la estúpida manía de pervertir el rico idioma español inventado palabras y cambiando el género de otras. No hay más machista y retrógrado que considerar que bajo el paraguas de vocablos como "alumnos", "profesores, "concejales" o "diputados" no están incluidas las mujeres. Es más, muchos de los que nos negamos a caer en esta perversión tenemos muy clara la idea de igualdad. Ahí no está el problema. Como tampoco lo está en otras ocurrencias similares como propagar la idea de que ceder el paso a una mujer en una puerta es machista. O mentir asegurando que Hungría y Polonia sufren más la violencia de género por tener gobiernos conservadores, cuando ocurre lo contrario. Como dice Pérez Reverte, "el feminismo es necesario, pero la inteligencia también". Separar la atención de lo importante da alas a los radicales. Por eso Vox ya habla sin tapujos de las "feminazis" y de la lucha contra la "ideología de género". Una postura que trata de restar valor un problema de primer grado. Dudo mucho que la mayoría de los más de 400.000 votantes de este partido en Andalucía nieguen que en este país se matan mujeres por el hecho de serlo. Pero unos y otros han conseguido hacerles ver que este problema no lo es tanto. Y eso sí que es una verdadera tragedia.

De sentido común también es que los animales no pueden sufrir maltrato, aunque sin olvidar jamás que están a nuestro servicio. Para alimentarnos, para ayudar en su día en las tareas del campo, para provocar arte en una plaza de toros€ La mayoría estamos de acuerdo en esas premisas, pero una vez más la anécdota de los necios se impone. Es el caso de Ada Colau y su insólita cesión al 'lobby' animalesco. Todo ello después de la muerte con un disparo de un perro que atacó a un agente de la Guardia Urbana. Hace una década, esta noticia no sería tal. Un incidente sin importancia. Ahora los que anteponen los animales a las personas elevan estos episodios a la categoría de acontecimiento e influyen incluso en las políticas de la hipotecada alcaldesa. Ver para creer.

Luego están los que preparan un escándalo de cualquier memez. Como los 'triunfitos' que se negaban a usar la palabra "mariconez" por miedo a ofender a la comunidad gay. Una vez más lo fundamental se deja de lado. Y lo importante, lo que tiene que ver con el sentido común, es que cualquier persona ame o pueda ser padre con quien le dé la gana sin que nadie la estigmatice o discrimine. De igual forma que perdemos el tiempo debatiendo sobre si lo correcto es decir discapacitados o personas con discapacidad en lugar de hablar de cómo apoyarles económica y materialmente.

Hay que declarar la guerra a esa ceremonia de lo absurdo y lo anecdótico para reivindicar lo fundamental. De no hacerlo acabaremos volviéndonos locos para no avanzar absolutamente nada.