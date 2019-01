Qué más quisiera yo que saludar con una caramelizada felicitación de año nuevo, con sabor a cabalgata y con las lucecitas parpadeantes de mis mejores deseos! Pero se me resiste la pose. No es que no desee yo lo mejor en este 2019 para mi tierra y para los míos, va e soi. Pero no bastan lucecitas para felicitar el año en que la deuda pública española se nos llevará 56.000 euros por minuto, solo en intereses. Y subiendo. Un año en el que el Banco Central Europeo, con sus mejores deseos para todos nosotros, por supuesto, comenzará a tirar de la cuerda del dinero barato, poniendo fin a la impresión masiva de billetes que ha devaluado lo poco que teníamos y que nos ha mantenido en el espejismo de la recuperación estos últimos años. En verano comenzará a subir los tipos de interés. Abróchense los cinturones, porque el cierre del grifo se produce mientras las grandes economías europeas están desacelerando. ¡Un brindis por la próxima crisis!

Ya digo que no quiero amargar el roscón, pero este será el año en el que las placas tectónicas del orden global que conocemos, y que ya se desplazan a gran velocidad, causarán sin duda efectos sísmicos comerciales. Las Islas Británicas, ya lo saben ustedes, se están alejando del continente en trayectoria Brexit y el Océano Atlántico se está ensanchando sin remedio al ritmo que marca en Twitter Donald Trump, líder de ese país otrora amigo, socio y guía. Lo último que ha dicho, no puede ser más claro el hombre, es que: "a mí Europa me da igual". Nosotros también le deseamos a usted un buen año, señor presidente.

Cerrando más el foco, nos encontramos a España enredada y en progresivo desgaste por la huida hacia delante de los separatistas catalanes. Ya sé que en Madrid se creen que son ellos los que tienen la llave para abrir o cerrar el proceso, con políticas más o menos concesivas para con los chantajistas. Pero puedo asegurarles que, en el momento de máxima tensión, lo único que evitó una iniciativa de mediación europea entre Madrid y Barcelona, con Juncker ya preparando papeles y las previsibles nefastas consecuencias a largo plazo, fue que Angela Merkel dijese en voz alta que lo de Cataluña es un "asunto interno que ha de solucionarse de acuerdo a la Constitución española y a la ley vigente". Crear momentos de máxima tensión es algo al alcance de cualquier idiota, segunda acepción de la Real Academia, y en 2019 la figura de autoridad europea de Merkel se desvanece, en beneficio de sucesores que quién sabe qué respuesta darán al mismo problema. Merkel, por cierto, en lugar de una felicitación de año nuevo, envió a Moncloa el 29 de diciembre una felicitación por los 40 años de la Constitución, recordándole a Sánchez la importancia del texto y de su cumplimiento. ¡Gesundes neues, frau Bundeskanzlerin!

Y todo esto sin olvidar que, por muy cuesta arriba que se presente nuestro 2019, sigue siendo un paraíso en comparación con el de los desesperados que continuarán tiñendo de sangre el Mediterráneo y que nos colocan ante el espejo de nuestra indiferencia, drama humano y dilema político para el que el año nuevo carece de solución. Europa, que debería dar a luz un acuerdo para ordenar un proceso imparable, sigue remoloneando. Y en mayo se hará fuerte en el Parlamento Europeo una caterva de partidos dispuestos a socavar la unión, uno de los principales factores de estabilidad y prosperidad de las últimas décadas.

Ante tal panorama, comprenderán que se atragante la felicitación. Dan ganas de salir corriendo, pero no sabe uno hacia dónde. Menos mal que en nuestro acervo casero encontramos siempre arbotantes sobre los que apoyarnos y elevarnos sobre cualquier encrucijada, como aquella sentencia de Santa Teresa, mientras estaba barriendo el claustro de un convento carmelita. Eran los años en los que la Reforma europea ponía el mapa patas arriba y en lo íntimo hacía dudar incluso al más fervoroso sobre la necesidad de la Iglesia en la comunicación personal con Dios. Una monja apremió a la Santa a disipar su duda: "Madre, si usted supiera que es inminente el fin del mundo, ¿correría a buscar confesor o pediría perdón por sus pecados directamente al Señor, por miedo a no llegar a tiempo al confesionario?". A lo que Teresa respondió condescendiente (si la anécdota no es cierta merecería serlo): "hija, si yo supiera de la inminencia del fin del mundo, seguiría barriendo".