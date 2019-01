Recientemente di un paseo por el barrio Garrido. Quise recordar los lejanos tiempos de estudiante cuando muchas de sus calles estaban aún sin asfaltar o medianamente pavimentadas. Allí me pasé varios inviernos embarrando los zapatos cada vez que llovía. Nada tiene ahora que ver el barrio con los días de abandono y depredación urbanística de hace casi cincuenta años, cuando era el "barro" Garrido. Tan solo me pareció encontrar un vínculo con el pasado en un bar en el que entré por casualidad. En el servicio, bien señalado con las letras WC, había una cisterna en lo alto, con su cadena y todo. Y recordé la otrora tan manida frase de "tirar de la cadena", cosa que, por cierto, escasas veces hacían los clientes de los servicios públicos. Tampoco solía haber papel higiénico. Los propietarios decían que se lo llevaban los estudiantes para sus pisos compartidos. Todo fuera por el ahorro en unas épocas en las que las inspecciones sanitarias debían de ser puramente simbólicas, si es que existían.

El avance en cuestiones de higiene pública y privada ha sido enorme. A los jóvenes les sonará a Maricastaña, pero tendrían que saber que muchos de sus padres y abuelos nacieron en pueblos en los que no había agua corriente. Tampoco cuartos de baño. Y que las necesidades fisiológicas ineludibles se evacuaban en el establo, en el corral o en cualquier descampado tras la primera tapia que se pudiera encontrar.

En las escuelas rurales, y no en todas, solo tenían retrete los maestros. Y a falta de agua corriente no podía faltar el cubo acarreado cada mañana desde la fuente más cercana. Al final, y a falta de alcantarillado, todo acababa en un pozo negro. Casi tan negro como las uñas de los escolares, que para sus necesidades fisiológicas se apañaban como podían en los aledaños del edificio.

En las barriadas urbanas más desfavorecidas, los servicios eran colectivos y estaban situados en el exterior de las viviendas propiamente dichas, con el fin de que los vecinos de la misma planta pudieran acceder al excusado comunal. Las normas de convivencia insistían en la obligación de tirar de la cadena, sobre todo cuando había aguas mayores de por medio.

Puede que no resulte muy apropiado tratar estos asuntos escatológicos en plena fiebre gastronómica navideña con los Reyes recién llegados. Pero de vez en cuando conviene darse cuenta de que, a pesar de todo, la vida actual es muy confortable. No está bien rezongar contra el presente sin acordarse de un pasado no tan remoto.

Nuestros abuelos ni se imaginaban esos artilugios sanitarios que, una vez aliviados los desagües intestinales al obrar de vientre, no solo lavan las posterioridades, sino que las humedecen con cálidos y perfumados vapores. Ellos, simplemente, tiraban de pantalón en medio de la ventisca.