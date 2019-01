Los misterios del roscón

En casa es costumbre comer el roscón de reyes después de que pase la cabalgata. Un sólido roscón de mi amigo Julio "Jibe". La mesa se llena de tazas de chocolate espeso y humeante, y en el centro se coloca a su majestad el roscón con sus frutas escarchadas imitando zafiros, esmeraldas y topacios. Tengo al roscón real en la misma consideración que al hornazo y algunas otras golosinas de nuestro recetario; el roscón macizo, sin nata o crema, como un bizcocho compacto con su olor frutal y dulce, que invade las calles en los que hay un horno o pastelería por estas fechas, y con sus misteriosos regalos, que sustituyen a la clásica haba que se escondía en la rosca de las saturnales romanas o en el rosco medieval tan celebrado en la corte francesa de Enrique III, que llega a nuestros días. Es posible que el roscón de reyes llegase a Salamanca desde Madrid, donde se hacía un "roscón de Madrid" que consiguió cierto nombre en Francia y algunos atribuyen a la "Molina", cocinera que llevó a Francia María Teresa, esposa de Luis XIV. La historia la leí en "La cocina clásica española", que escribió en 1936 Dionisio Pérez, "Post Thebussen", uno de nuestros gastrónomos más nacionalistas. El roscón vino de Francia y todo indica que Felipe V pudo ser el rey que lo comenzase a poner de moda. Al tiempo que se merienda el chocolate y el roscón aparecen los regalos que los Reyes Magos han dejado mágicamente mientras desfilaban, aunque a veces lo dejan para más tarde.

La fiesta de Reyes Magos abrocha la Navidad. La cabalgata va dejando tras de sí carteles de "rebajas" en los escaparates, es decir, ofertas que alivian la cuesta de enero, o la acentúan. Estos años hemos caminado por una pendiente tan empinada que la cuesta de enero no era notica. Tras los Reyes llegan San Sebastián, tan celebrado por los de Ciudad Rodrigo; San Antón, con su rifa albercana, o San Vicente, que festejan los de Cabrerizos, por ejemplo, y aunque no haya más puentes a la vista no por ello deja de haber vida, y los días son más largos.

Este año tuve que enviar un burofax a los Reyes Magos para que intervinieran en la desgracia. Perder dos sabios salmantinos en tan poco tiempo y de forma tan inesperada requería de su intervención. Se nos fueron José Almeida a reparar huesos y pintar en otros lugares, y José María Muñoz Porras a descubrir más secretos de la geometría algebraica que dominaba y enseñaba. José María, figura vinculada a las calles del barrio universitario, no parecía matemático, pero lo era; tenía cara de Letras más que de Ciencias, pero lo suyo era este mundo de números y exactitudes, y no el de las dudas. Con la marcha de Almeida me quedo sin el amigo que me corregía que era nefrólogo y no neurólogo el representado en el busto de Maldonado por Juan Cristóbal. Se ha quedado también la veleta de San Marcos sin un admirador y los edificios nobles de Salamanca sin un retratista excepcional. Y era médico, pero también artista. El arte ha consumido a dos médicos conocidos: Miguel Ferrer y Almeida. Dos humanistas, por cierto. También lo era Muñoz Porras, al que nada de lo humano le era ajeno porque no vivía la locura de los números. Seguro que a ambos les gustaba el roscón y sus misterios. Vamos a ver qué pueden hacer los Reyes Magos, pero no estamos para perder sabios. No tenemos tantos como nos creemos. Hoy, en el recuerdo, también, de Gabriel y Galán le cito: "€las trovas doloridas, si no curan heridas, amansan los sufrimientos".