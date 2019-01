La fiesta del despilfarro

En 2019 seguiremos hablando de las grandes cifras de la economía, que parece que se va a pegar un batacazo, porque cuando el Gobierno habla de frenazos, es que nos la vamos a pegar seguro. De momento, nadie se plantea un plan de austeridad y ahorro, porque el despilfarro continúa.

Al menos hay algún síntoma en Andalucía donde el pacto PP-Cs reducirá a la mitad, si Vox lo permite, los 5.000 millones de euros que Susana Díaz se gastaba cada año en la 'Administración paralela', es decir el entramado de enchufados instalados en las 326 empresas públicas, consorcios y fundaciones de 'La Sultana'. Con esos 2.500 millones se podrían construir seis hospitales como el que este año, si el tiempo y la Consejería de Sanidad lo permiten, será inaugurado en Salamanca. ¿Hará algo parecido la nueva Junta de Castilla y León que salga de las elecciones de mayo? Hasta ahora la reducción de la administración paralela anunciada como consecuencia de la crisis en la Comunidad ha sido más una operación de maquillaje, de fusiones y refusiones entre organismos, que una estrategia de austeridad efectiva. Así que, ya veremos cuando le toque a Fernández Mañueco, o a quien las urnas le encomienden esa tarea.

Recordemos también que la Junta de Juan Vicente Herrera se gastó 93 millones en la mastodóntica Ciudad del Medio Ambiente de Soria, que el Tribunal Constitucional declaró ilegal y un juzgado ordenó derribar en 2014. Con ese dinero podrían funcionar ocho agencias independientes para frenar la despoblación, como esa "Highlands and Islands Enterprise" que tanto éxito está teniendo a la hora de atraer inversiones y frenar la despoblación en las Tierras Altas de Escocia. Por cierto, ¿cuántos funcionarios de la Junta han acudido a esas islas para aprender de su experiencia? ¿Han intentado al menos propagar los éxitos anunciados por el consejero de Empleo de Castilla y León en la localidad palentina de La Pernía (regalaron un trabajo y una casa a una familia para poder mantener la escuela), en Soria (una empresa de emprendimiento social lleva bienes y servicios a los pequeños pueblos sin coste añadido) o Mayorga y Villalón en Valladolid (ejemplos de revitalización e integración con alto porcentaje de inmigrantes)? Sólo con los 107 millones de euros que el Gobierno autonómico, cuando mandaba en la sombra el difunto Tomás Villanueva, pagó por el sobrecostoso edificio de la Perla Negra y los inútiles terrenos de Portillo, dos auténticos regalos al entorno especulador del entonces todopoderoso consejero, se podría haber dotado de fondos 'de verdad' a esa "Agenda de la Población" que sustituyó en 2010 a la "Estrategia Regional de Lucha contra la Despoblación". Ninguna de las estrategias y agendas ha servido para nada porque eso eran: nada. Se trataba de sumar lo que las diferentes consejerías venían gastando en asuntos relacionados con el empleo, los servicios sociales o las infraestructuras, para engordar una cifra, sin aportar un solo euro más. Y así ha ido la curva demográfica de Castilla y León, cuesta abajo y sin frenos.

Con los cerca de 50 millones de euros que Puigdemont, Torra mediante, se gasta en embajadas y propaganda exterior separatista, se podría desdoblar la carretera de Alba y los cinco mil conductores que ahora se la juegan llegarían en menos tiempo y con más salud a sus destinos.

Con los 600.000 euros que el marqués de Galapagar Pablo Iglesias pagó por su casoplón de 260 metros con parcela de 2.300, se podrían construir diez viviendas sociales como las previstas en El Rollo para otras tantas familias desamparadas. Pero parece que los de la casta de abajo no se lo merecen.

Con los 4.500 millones de euros que el País Vasco deja de pagar al resto de España por un cupo calculado 'a chapela', se podría pagar todo el coste de la Dependencia en Castilla y León durante diez años. O mejor aún, los miles de cuidadores familiares de los dependientes podrían cobrar 2.600 euros al mes y no esos 260 euros que ahora perciben.

Y podríamos seguir, pero queda mucho año por delante, y veremos si las cifras cambian de color.