La vuelta a los orígenes

Leí con gran interés el espléndido reportaje que publicó LA GACETA el pasado domingo sobre el gravísimo problema que supone la galopante despoblación de Salamanca, y ante el cual nadie con "mando en plaza" ha querido ni ha sabido hacer nada. Y ahora mucho me temo que ya sea tarde, como reconocía el profesor y geógrafo Luis Alfonso Hortelano, quien ve "muy difícil" detener el avance del desierto demográfico del que se hacía eco nuestro periódico; un desierto que afecta ya a nada más y nada menos que a las dos terceras partes de la provincia. Un escenario sin duda propio de "Mad Max y del que habría que culpar, más allá de los flujos migratorios naturales, a una educación basada en la ciudad como centro de todo y único bienestar. Hoy, además, se le dado otra vuelta de tuerca y a las nuevas generaciones ya no les valen ciudades como Salamanca, Zamora o León, pues los cantos de sirena les llevan a megalópolis que no les podrán absorber, me da igual Madrid que Nueva York, pues lo que sobra en las grandes urbes es gente€ y talento. En cambio, donde sí hace falta gente y talento es en ciudades como Salamanca, Zamora o León, ciudades y provincias que disponen a chorros del que será el próximo "oro negro" de nuestra agotada, estresada y empobrecida civilización: la calidad de vida.

Y es por el camino de la calidad de vida por el que deben apostar las administraciones y la iniciativa privada. Pero para incentivar el regreso a las pequeñas ciudades o al campo, no sólo hay que hacer apuestas económicas sino también hay que promover entre los más jóvenes un cambio de mentalidad. Les ofrecimos el oropel de las ciudades, y ahora se encuentran malviviendo y dejándose la vida en los trenes de cercanías. No nos equivoquemos: no había puestos directivos en "Google" para todos.

Nuestras provincias son un paraíso al que hay que atraer a esa juventud desencantada, que viertan su talento y sus habilidades aquí, en Salamanca o en Villarino de los Aires; que puedan mostrar su amor a la naturaleza en primera persona y vivir de ello. Olvidémonos de crear grandes industrias y polígonos, ya inviables en nuestro mundo. Ahora toca invertir en tranquilidad, en pequeñas empresas de servicios tecnológicos, turísticos y educativos, y en cultivar la tierra. Se trata pues de "leer" el futuro y de adelantarnos al colapso urbano que ha traído la deslocalización industrial. Hay que saber "leer" que los desiertos demográficos en los que vivimos, pueden ser los nuevos y mejores polos de desarrollo: la vuelta a los orígenes, a la sencillez.