Tres Reyes... más uno

No es mala baza la del trío de reyes, aunque las haya mejores, mucho mejores, pero por tratarse de unos reyes tan singulares como éstos no hay otra mejor, vamos, ni sumándole uno más al trío la supera. El juego que nos traemos entre manos con este trío (más uno) nada tiene que ver con ese otro de las partidas cotidianas entre los paisanos de siempre, en el bar de siempre y a la hora de siempre. Estos reyes, no son de oros, ni de copas ni de espadas ni de bastos, como los de la baraja, estos son de otra naturaleza. Los que forman el trío se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar y llegan de Oriente un día al año, hoy es ese día, se pasan la noche entera haciendo lo que han venido a hacer y antes de que amanezca, cumplida ya su misión, se marchan de vuelta a casa sin hacer ruido ni molestar a nadie. Su presencia es breve pero intensa y dejan a su paso un reguero inmenso de sueños cumplidos, de ilusiones hechas realidades y de fantásticos recuerdos.

A ver este año hasta qué punto es -lo que se traen entre manos- políticamente recomendable, se les dé vía libre y puedan hacer sin trabas su trabajo, porque de lo contrario que se busquen otro sitio donde poner el huevo. El cuarto rey, el añadido al trío, es otro cantar. No forma póquer al no completar el cuarteto por ser intruso, segundo en la historia de España. El primero lo fue el Rey José, "Pepe Botella" para el vulgo, que se esforzó por agradar y hacerse querer por ese vulgo barriobajero (pero patriota) que tanto le despreciaba. El segundo rey intruso es este que nos ha tocado en suerte, que sin ser más rey que del mambo, no se esfuerza en hacerse querer por nadie más que por sí mismo. Rey del mambo he dicho de él, que por serlo pinta poco y por pintar poco guarrea mucho, pero se siente artista, se gusta y le gusta lo que hace.

Reyes siempre ha habido por estos pagos. Nuestra historia está llena de ellos. Desde los godos, que fueron cuarenta, hasta el último de los borbones (cuya vida guarde Dios muchos años), pocos periodos de tiempo hubo sin rey o reina en el trono, periodos que no fueron los mejores ni son los más edificantes ni aconsejables a la hora de tenerlos en cuenta como referencia, a los que bueno sería no olvidar para no caer en el riesgo de repetirlos, dada la alarmante tendencia que existe de lo uno por lo otro.

La verdad es que entre reyes anda el juego, entre los que llegan hoy con las alforjas llenas y mañana se van con las alforjas vacías para no volver hasta pasado un año, y el que llegó porque sí con la intención de quedarse. Como un okupa se ha instalado en La Moncloa, desde donde ejerce su reinado sin límites ni contemplaciones ni nada y ahí lo tenemos. No hay quien le tosa, bueno, sí, le tosen a la cara aquellos a los que les debe el seguir siendo ambas cosas (okupa y rey del mambo) un día más, que es su mayor ambición en esta vida que han permitido se la diseñe a su gusto y medida, que no está dispuesto a renunciar por nada del mundo. Así se hunda España con los españoles dentro y se vaya todo al carajo, le da igual mientras él sobreviva para poderlo contar sin que nadie (ni él) sepa a quién. Le ha cogido el gusto, es lo que le pide el cuerpo y no se lo puede negar, le supera.

A los reyes del trío les pueden pedir lo que quieran, otra cosa es que se lo traigan, porque no quieran, que sus razones tendrán para no querer, porque no les dejen quienes procuran velar por el buen rollo y la corrección política, que también sus razones tendrán para lo mismo, aunque por otros motivos distintos que nada tienen que ver unos y otros. Pedirles imposibles son ganas de malgastar el tiempo, tampoco es cosa de ponérselo difícil metiéndolos en compromisos que no son de su competencia. Les traen otros asuntos y a ellos se limitan. No les pidamos que hagan lo que en nuestras manos está y debemos hacer. En todo caso que nos abran los ojos a la realidad. Al primer intruso lo echaron los españoles a fuerza de armas, nuestras armas de hoy son las urnas, no dejemos pasar la primera oportunidad que se nos presente para echar al segundo, porque desde entonces nunca estuvo España tan cerca de desaparecer del mapa como ahora. Que los Reyes nos espabilen de una vez.