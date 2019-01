Sobre la terquedad española

María Isabel Rodríguez, la jueza de Zaplana, dice Carlos Herrera que es una "tipa€ con un punto sádico". Realmente es un caso proverbial de cabeza dura, testarudez. Cuando envío esta columna al periódico, la magistrada sigue ignorando o despreciando los numerosos informes de hematólogos prestigiosos, que la aconsejan autorice al preso preventivo para ser tratado de su grave leucemia y rechazo de trasplante en un hospital, no en prisión, donde su vida correría grave peligro. Pero Rodríguez es pertinaz, como la sequía durante el franquismo, ¿recuerdan? Se arriesga a un homicidio involuntario o una prevaricación si el ex mandamás del PP valenciano —Dios no lo quiera—, muere en la cárcel. Ella "sigue en sus trece", por no decir XIII (como el Papa Luna que hasta su muerte ejerció obstinadamente desde Peñíscola de Pontífice Benedicto XIII, sin serlo; o el inclemente Papa del Palmar de Troya, de cabeza gorda y pétrea).

No es el único caso actual de obstinación. VOX sigue terne en su negativa a apoyar el cambio en Andalucía, si PP y Ciudadanos no retiran de su pacto ciertas ayudas a las mujeres maltratadas. Trazar una línea roja más o menos caprichosa, que no debe traspasarse, es una simple terquedad, disfrazada de principios. Y uno ha visto correr por los albañales de la historia demasiados principios que se consideraban inmutables, y acabaron como los "Principios Fundamentales del Movimiento", de los que ya nadie se acuerda, ni falta que hace. ¿Y la obsesión del Gobierno por exhumar la momia de Franco a todo trance? Menuda tabarra. El abad benedictino de la basílica, que antes que fraile fue cocinero (estuvo "Cara al sol"), se ha opuesto, "impasible el ademán", a cualquier intento de exhumación. Es como si el dictador, amparado en la prerrogativa medieval, se hubiera "acogido a sagrado", y de allí no lo saca, con perdón, ni Dios.

Es la conocida leyenda del roble y el junco. La fortaleza del árbol frente a la debilidad juncal, que no quiebra precisamente por reclinarse durante el temporal, mientras el roble es arrancado de cuajo. Y entre nosotros, los españoles, hay mucho roble, carvallo, melojo. Admiramos personajes como "El Empecinado", que trajo de cabeza a los franceses con un empecinamiento insuperable y hubiera o no en su pueblo de Valladolid mucha pecina (cieno negro), lo cierto es que su apodo, habiendo llegado a Mariscal de Campo, dio origen al verbo empeñarse. En nuestra España hay más robles que juncos. Y por eso vemos frecuentemente en los ribazos, varadas en un juncal, gruesas ramas de roble.

La jueza Rodríguez dicen en mi pueblo que es más terca que una mula, comparación zoológica usual de los porfiados. Ese pueblo donde nació el refrán castellano "villano terco y cazurro nunca cae de su burro". Yo prefiero guardarla respeto y llamarla simplemente doña María Isabel la obstinada, eso sí, hasta jartarse. Recuerda a la ministra Magdalena Álvarez, hoy embargada y procesada por los ERE, que sostenía con garbo malagueño "antes partía que doblá". Y la están crujiendo.

En este rincón de España tenemos bien ganada fama de testarudos. Fue un boticario villaviejense quien, ante las posturas de lugareños enfrentados, irreconciliables, me enseñó aquello de que "dan duro con tieso". Efectivamente, durante mi largo ejercicio profesional, conocí muchos litigantes que la propia Ley y los Jueces en sus resoluciones calificaban de contumaces, término que no solo se aplicaba a los "rebeldes" — que no se bajaban del burro, no comparecían en el Juzgado ni a la de tres—, sino también a quienes hacían uso torticero del derecho, al amparo del viejo dicho castellano "sostenella y no enmendalla". Suelen pulular, con su cerrazón en la carpeta, por los bufetes de picapleitos, que hacen su agosto con los que litigan hasta dejar exhausta su hacienda, engordando la del abogado.

No sé quién fue el primero que lanzó contra los pueblos de tozudos eso de "los de la viga atravesá". Fueron quienes se empeñaron en meter por la puerta la viga que haría de caballete de la iglesia parroquial, y como no entraba le dieron sebo hasta que se agotó el tocino de la comarca. Uno se lo ha oído a los del pueblo de Inés Arrimadas —o sea, Salmoral—, de los macoteranos, pero les aseguro que conozco muchas personas de Macotera que son razonables, flexibles€ salvo que les incordien con los sanroques.

Uno querría que los despojos de Franco hallaran su reposo eterno donde coños sea, de una puñetera vez; que VOX no pusiera en peligro el desalojo socialista de Andalucía; y que Zaplana devolviera todo lo que afanó y cumpliera encerrado lo que corresponda, pero, ¡caramba!, sin que peligrara su vida.