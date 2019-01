Piluquina tiene seis años y se mueve más deprisa que el viento. Su hermana Manuela tiene nueve, es más pausada, más reflexiva€es sin duda la hermana mayor. Se han levantado esta mañana con el estómago al borde de un precipicio precioso, esta noche es "La Noche de Reyes". Desde por la mañana la casa es una algarabía, todo parece que ha de ir muy deprisa, el día ha de volar para que, cuanto antes, se haga de noche y poder ir a la cabalgata. ¡Qué maravilla, toda la ilusión del año plasmada en una noche única, invencible e intemporal!

Para Piluquina el rey favorito es Baltasar, dice que cuando ella era pequeña (les recuerdo que tiene seis años) Baltasar la trajo a su casa y se la dio a su mamá y que por eso le quiere tanto. Ellos son mágicos, me dice picaronamente, ¿y sabes por qué? , me pregunta con esos ojos oscuros llenos de chispas de felicidad, credulidad y admiración€ porque saben lo que quiero. Me ha cogido de la mano y acercándose a mi oído, me dice: hace poco los pajes de los Reyes fueron a mi colegio y pude tocarles€ ¡no sabes que trajes tan bonitos tenían! me dice ilusionada, cuando esta noche vea a los Reyes€esos sí que traen trajes maravillosos, me susurra en secreto. Yo les he pedido una muñeca, un despertador ¿un despertador? le pregunto extrañada y me contesta explicativa: mira yo no quiero que mi mamá me levante, yo quiero levantarme sola y para eso le he pedido a Baltasar un despertador, para ser mayor y levantarme yo para ir al colegio. Me sorprendo y ella me mira como preguntándome si yo acaso no tengo despertador, termina diciéndome que también va a traerle a Zampón, que es un perro que come mucho y revienta el cinturón de tanto comer hamburguesas. Inquieta ya no cuenta más, simplemente sale corriendo y desparece por la casa nerviosa y excitada por el día maravilloso que se presenta. Tan sólo pregunta una y otra vez ¿cuánto tiempo falta?

Manuela me habla de lo feliz que es con su familia y lo importante que es esta noche. Ella está en ese límite donde las estrellas pasan de ser luces misteriosas y mágicas a simples astros de un firmamento dónde caben más realidades que sueños. Asida a un tiempo que se empeña en no desaparecer, me confiesa lo importante de los regalos porque premian el buen comportamiento, las notas€ella ha pedido una cazadora, un despertador, como su hermana, y una mochila para el colegio. Este ojo que observa le pregunta si en la noche de Reyes sólo se piden "cosas" y me contesta en un susurro, más cercano a una confesión, ¡Nooo, no solo pido cosas! esta noche cuando rece, le pediré a sus Majestades que mis papás siempre estén conmigo, que mi hermana me quiera muchísimo y que mis abuelos sean felices. Esta noche antes de dormirse, agotadas por un día esperado durante todo un año, harán volar sus sueños de la mano de unos hombres que, guiados por una estrella, caminaron hacia Belén llevando oro, incienso y mirra, para adorar a un niño recién nacido que€ es Dios.