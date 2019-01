Con Vox hemos topado

Santiago Abascal era el joven presidente de Nuevas Generaciones de Euskadi que en 2001 vino a Salamanca para animar a votar a los estudiantes vascos en sus elecciones.

Fue el mismo que participó tres años después en las jornadas "La España constitucional. La España que nos une" y el mismo que presentó en 2006 en el auditorio de San Blas la Fundación DENAES, nacida para reivindicar la nación española, su realidad histórica, política, social y cultural.

También el que en 2015 inauguró en Salamanca la sede de Vox bajo el mensaje de atraer a aquellos que, como él, se desencantaron del PP porque creían que con Rajoy "había sido domesticado por la izquierda". Entonces ya tuvo que responder a acusaciones de partido "extremista", pero igual que en los anteriores actos poco importaba lo que dijera porque parecía un partido de pataleta, sin recorrido.

Pero ahora, después de las elecciones andaluzas ya no lo es. El PP parece haberse dado cuenta del cambio porque Vox le dio indirectamente alas en Andalucía, pero, en cambio, Ciudadanos teme que dejarse ver por la calle con Abascal le quite el cartel de partido de centro y le reste votos de los que toma prestados del PSOE.

Total, que el partido de Rivera intentó meter a Abascal en un cajón que abrir sólo en el caso de necesidad de apoyos, y le ha salido rana, porque Vox también juega sus bazas y después de su pelotazo en las elecciones andaluzas se ve con derecho a tratar de "tú a tú" a sus socios. Sin duda le avalan sus casi 400.000 votos, los "sólo" 47 escaños de PP y Cs y también la criminalización a la que ha sido sometida desde que el resto de partidos vieron su potencial. Es cierto que no hace ascos a Marine Le Pen, pero no menos que Podemos se crió a las faldas de Chaves y de Irán y que de Bildu mejor no hablar.

Como Vox se sabe necesario y que la derrota del PSOE en su feudo pasa por sus apoyos, ha dado un paso al frente y ha optado por obligar a los otros dos partidos a incluir sus líneas en el programa electoral y a salir de ese perfil bajo, de mero palmero, que antes asumió Ciudadanos para mantener a Susana Díaz.

Vox, sin nada que perder, inicia en Andalucía su campaña electoral para el resto de España lanzando al electorado el mensaje de que es un partido fiable y no comparsa. Y, de paso, destroza a Ciudadanos, que ahora mismo se ve entre el dilema de ir de la mano de Vox, lo que perjudica y de qué manera su imagen de partido liberal europeo aliado de Emmanuele Macron, o verse abocado a una repetición de elecciones en Andalucía, lo que parte de su propio electorado no entendería.

Y Vox, que lo sabe, ha entrado en la negociación a lo grande, con su rechazo a la Ley de Violencia de Género porque, como en su día Ciudadanos, quiere convertirla en una Ley de Violencia Intrafamiliar. Considera que discrimina al hombre y le convierte en delincuente potencial -y en parte no le falta razón- y además están en contra de que a través del presupuesto se hinchen las cuentas de asociaciones feministas -algo que también ocurre- además de las denuncias falsas.

Ahora bien, con la situación actual de España donde desde 2003 han muerto casi 1.000 mujeres víctimas de la violencia de género -más que muertos de ETA en sus 50 años de historia- no es planteable en este momento algo que no conlleve la discriminación positiva de la mujer. Esto no implica que no se castiguen más las denuncias falsas probadas porque perjudican al hombre pero sobre todo a la mujer realmente víctima de violencia de género, o que se proteja también al hombre o al niño que sea víctima o a que se amplíe la Ley para educar en los estratos más vulnerables.

Vox entra a lo grande pero la negociación es a tres y hay aspectos matizables. Pero ahora el problema está en que Ciudadanos evita sentarse a la mesa porque sabe que esa foto con Vox marca su futuro electoral en el resto de España. Y que si finalmente da ese paso y Vox no acepta pequeñas victorias dentro de la Ley de Violencia de Género, PP y Cs tienen que asumir que es mejor acudir a una repetición de las elecciones que retirar en este momento protección a la mujer. Tranquilos, lo de Abascal sonaba antes a pataleta y ahora a puñetazo en la mesa para que le dejen por fin de ningunear.