Los Reyes Magos, están

No hace falta que llamen a los Reyes Magos. Que vayan al Tormes por si navegan sus aguas hasta la ciudad. Que les esperen en cualquier entrada a Salamanca. Que se encaramen a la Peña Celestina o al Teso de San Vicente, o a la torre catedralicia de campanas para otear el horizonte y verles. Quédense donde están porque los Reyes Magos permanecen aquí. Todo el año. No regresan a Oriente. Están en los muros de la Catedral adorando al Niño, en el retablo que da luz a la vieja seo, en las vidrieras que tamizan el día y en cuadros que adornan sus paredes, pintados al natural en la íntima capilla del aceite, bajo la Torres de Campanas, que amenazó a todo un obispo, y en sepulcros como los de Diego García López, Rodrigo Díaz o Aparicio Guillén. Tienen algo especial los Reyes Magos para esa amplia y variada presencia en lugar tan señalado y no es otra cosa que representar la vida. Ellos y nosotros venimos de un lugar desconocido; seguimos durante nuestra existencia a una luz, que los cristianos llaman Fe; y terminamos nuestros días a los pies de Dios rindiendo cuentas, entregándole nuestros presentes. Como los Reyes Magos. Siempre que entro en la Catedral busco una imagen de los Reyes Magos y pienso en lo que un día me contó Mariano Casas, archivero catedralicio.

Ellos están aquí todo el año y este sábado cobran vida y representan su papel ilusionante y esperanzador. Si quieren saber qué es la esperanza o la ilusión, no las busquen en diccionarios, libros de Filosofía y Religión; fíjense en la cara de un niño cuando pasan por delante de él los Reyes Magos. Gloria Fuertes, la más niña de nuestra poesía, escribió un Auto de Reyes Magos que no envidia en nada el renombrado de Gómez Manrique dedicado al nacimiento de Jesús y del que toman una parte los que representan esta tarde el Auto de Reyes Magos de La Alberca, los Cateja; la otra parte es el Auto de Reyes medieval, cuna del teatro español. Los Reyes Magos también están al pie de la Peña de Francia, en la obra de Rubén Darío o en la de Valle Inclán. De ellos escribieron Lope de Vega y Gabriel y Galán. Gómez Manrique, pariente del Marqués de Santillana y de Jorge Manrique, lo escribió para unas monjas, que representaban el auto. Creo que si buscásemos también encontraríamos en Salamanca, tierra de monasterios y conventos, algo parecido.

Hay Reinas Magas, en libro y en la calle. Estamos en tiempos de igualdad y el primer nacido del año ha sido niña, una mujer, que nos recuerda que el año pasado fue especial para la mujer y este viene avisando. Una niña, de nombre Lucía, que evoca luz. Lucía Montero Velázquez, bienvenida a este mundo en el que no faltan tinieblas e ilumínanos. La luz de Lucía y la voz de Fátima Miranda hacen una combinación interesante. Fátima, que iba para historiadora o geógrafa, finalizó haciendo magia con la voz, la garganta, los pulmones, el diafragma, con todo su cuerpo. Y le han dado un premio nacional. La cantante salmantina no es nada convencional.

Bueno, eso, que no se rompan la cabeza con explicaciones sobre la existencia o no de los Reyes Magos. Vayan a la Catedral y miren. Pero miren también a su alrededor y quizá vean la necesidad de convertirse en un rey mago.