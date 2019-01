Queridos Reyes Magos

Sé que os doy muy poco margen de tiempo, tenéis que perdonarme, pero estos días de Navidad son siempre un poco locura. Aún así me gustaría mandaros mis peticiones para este año que espero podáis cumplir. En caso de que os sea complicado creo que podéis pedir ayuda a otros magos ilustres de nuestro país, como Tamariz o el mago Pop, de quienes no dudo que se pondrán a vuestra disposición.

Lo primero que me gustaría pediros es ver más mensajes en el Congreso como el de Alberto Rodríguez (también conocido como el rastas de Podemos) a un diputado del PP. Pero los quiero exactamente como ése. Primero, decir que es una buena persona, es decir, demostrar respeto, y luego defender sus ideas propias. Sería un buen punto de partida para generar una nueva política que buscara más construir, que permanecer en un pueril "y tú más".

Que todas las tortillas de patatas sean con cebolla. La tortilla de patatas es una cosa muy seria como para no optar por su mejor versión. Es más, hace poco una experta en tortillas me dejó claro que, para estar en su bando, no admite que nuestra mejor embajadora culinaria sea despojada del triunvirato de sus ingredientes (cebolla, patata y huevo).

No permitáis que los extremismos nos impidan visitar países tan maravillosos como Egipto. A fin de cuentas eso de Oriente es vuestro negociado. Me produce una gran tristeza pensar que no podré volver a visitar las pirámides, y una tristeza mucho mayor pensar que habrá algunos que no podrán visitarlas nunca.

Os pido mucha suerte, paciencia y buen tino para nuestro nuevo alcalde Carlos García Carbayo y, ya que estáis, subidle la cláusula de rescisión a Julio López Revuelta, no vaya a ser que alguien se lo quiera llevar en el mercado de invierno. Sería una faena. También me gustaría que la gente joven de Salamanca pudiera quedarse en nuestra ciudad y no tener que dejarla buscando una oportunidad laboral que les permita ganarse la vida.

Para la sociedad en general me gustaría que fuéramos un poco más empáticos y simpáticos. Las dos riman, se parecen, se complementan, pero no son lo mismo.

Creo que si sois capaces de conseguir todo esto vais a ofrecernos un año nuevo entrante, el 2019, mejor que el que se ha ido. Prometo poner mi granito de arena.