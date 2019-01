Enseñanzas prácticas

Hace un tiempo un amigo batió el récord en lo que a propósitos del año nuevo se refiere. En los últimos días de diciembre, aconsejado por un tercer amigo que tenía una cierta confianza en él, fue a un gimnasio con el fin de aprovechar una oferta existente, válida para los doce meses siguientes a un precio realmente atractivo. Una vez allí le explicaron en qué consistía "la cosa", el funcionamiento del local, visitó los vestuarios, la piscina climatizada, la sala de aparatos, habló con un monitor, se apuntó y pagó. Fue la única vez que acudió al gimnasio en cuestión en todo el año siguiente, porque cada vez que hacía intención de ir, siempre encontraba una excusa para posponerlo y así se fueron pasando los meses, llegó el momento de tomar las uvas al año siguiente y se encontró con que no había vuelto a pisar el susodicho local.

Uno de mis propósitos de todos los años es aprender inglés, pero ya no cometo el error de apuntarme a una academia porque sé que, unas semanas después, el propósito y el dinero se han evaporado. Lo dejaré para la jubilación o para otra vida. Por cierto, y refiriéndome a vidas, otro de mis propósitos es apuntarme a un cursillo de primeros auxilios para saber cómo se debe reaccionar ante una incidencia y evitar que termine en tragedia. No se trata de sustituir a los profesionales, ni mucho menos, sino de saber qué hacer y, sobre todo, de no cometer errores. Por ejemplo, si una persona se atraganta o si otra que se encuentra a tu lado sufre un ataque al corazón, ¿qué se debe hacer en esos casos hasta que llegan los servicios médicos de emergencia? Confieso que yo no sabría cómo actuar. Igual me pasaría ante un accidente de tráfico o de cualquier otro tipo. Y supongo que muchos estarían en mi misma situación.

En otro nivel, pero siguiendo en esta línea, me parece que sería conveniente que en los colegios y escuelas existiese una asignatura práctica, impartida por especialistas, en la que se enseñase, dependiendo de la edad, algunas prácticas de primeros auxilios, pero también cosas tan elementales como aprender a respirar bien (hace poco me dijo un neumólogo que un buen número de personas no sabe respirar); la mejor manera de andar para evitar problemas a medida que se cumplen años; a cepillarte adecuadamente los dientes (me temo que muchos no sabemos) o los oídos, y así podría seguir con una lista de tareas más larga. Creo que en la mayoría de los hogares los padres no tienen los conocimientos suficientes para enseñar a sus hijos todas esas buenas prácticas enfocadas a llevar una mejor calidad de vida y más saludable, que es de lo que se trata al comenzar un nuevo año.