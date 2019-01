Año Nuevo. Otro año más, y ya no sé cuántos van, y otro año más que seguimos deseando que algo cambie en Salamanca de una manera decidida, con un progreso real, con nuevas propuestas públicas y privadas, y con menos chovinismo local, aldeano, del que somos campeones. En Salamanca no pedimos la independencia porque no somos castellanos, ni españoles, ni nada, nosotros mismos somos un planeta, con todo lo mejor del espacio-espacial, la Plaza más bonita de la Vía Láctea, la Universidad más sabía de la constelación charra, la gastronomía más sabrosa entre la Tierra y el Sol€

Este 2019 tenemos la novedad, al menos, del cambio de alcalde por circunstancia del guion político, y todo cambio tranquilo, como ha sido la transición de Mañueco a Carballo, debe ser bienvenido, sobre todo en estos tiempos en que los cambios suelen ser elefantes irrumpiendo en una cristalería€ Por lo tanto tomemos ese cambio como una especie de ilusión para una "Salamanca, año cero", punto de partida en el que las cosas comiencen a pensarse de otra manera, más práctica, más generosa, más humilde, y sobre todo más amplia. Seguir viviendo de un pasado de siglos o, más reciente, de la Capitalidad Cultural de Europa del 2002, es sólo un ejercicio de palurdos que se perdieron hasta "Barrio Sésamo". Que vivamos de lo que nos legó la Historia, su riqueza y sus miserias, es una cosa, y otra vivir como si nada hubiera cambiado en mil años, que es lo que ha pretendido nuestra Universidad con la celebración de su fallido VIII Centenario. Que buenos fuimos€ y que buenos-buenísimos somos€ por arte de magia€ porque yo lo merezco€ porque somos el planeta Charro.

Salamanca necesita ser diseñada en el siglo XXI, no en esa ciudad hecha a base de parches, fiestas populares, y barbaridades, sirva a modo de ejemplo para entendernos, como el derribo del Gran Hotel, el edificio y el negocio. Lo que no es normal, superado el siglo XVI, es que la mayor "revolución" salmantina fuera la urbanización de decenas de calles acometida por Jesús Málaga. El resto, fritanga.