La negra de la pluma

Fue un 11 de enero, San Higinio, allá por 1802. Entonces yo tenía unos pocos años más que dedos en las manos. Cruzaba por el Corrillo cuando uno de los de la banda de El Chafandín, que había logrado burlar la soga, me cogió del brazo y me encargó, so pena de partirme la crisma, acercarle unos tragos de calepino a sus compadres alojados involuntariamente en la casa tosca, y como a la fuerza ahorcan — y más a los destinatarios del vino—, así me tocó hacer. Al presentarme con la bota en la cárcel los alguaciles me dijeron que ya sólo quedaba un reo que confortar: El Crivero. "Hemos dejado lo mejor para el final".

Recorrí el pasillo que me indicaron hasta llegar a su celda, pasé el pellejo entre los barrotes y lo tomó con cansancio. Bebía la zupia con parsimonia, apreciando cada sorbo sin dejar que sus bigotes, zainos y ganchudos, le alzasen una sola gota y sin mostrar, o al menos sin dejar ver, la más mínima mueca de miedo o angustia ante lo que sobre él se cernía. Miré por un ventanuco en dirección a la plaza, siguiendo los vítores y jaleos de los que en jauría allí se apelotonaban para ladrar a los ajusticiados. También vi cómo trataban de descolgar del cadalso el cuerpo de uno de sus compañeros.

—"Ties" los dedos negros —me dijo El Crivero fijándose en mis garras, manchadas de tinta—. ¿Sabes escribir?

—Alguna letra dibujo, poco más. —Dije intimidado por su mirada.

—No me tengas miedo —sonrió— en "to caso" soy yo quien ha de temerte —le miré sin comprender—. Yo mato, o mataba, a hierro o a pistola, de cara o por la espalda, me daba igual. No sé escribir y juro a los doctrinantes que me da una higa, pero sé muy bien lo que duques, párrocos y alguaciles más temen: la tinta de una pluma. Temen que les canten las verdades, que les saquen las vergüenzas€ Les duele como si les arrancaran los hígados. Como imagino que no tendrás a mano un puñal, quiero que me hagas un favor: cuando mi cuerpo esté allí colgado —alzó las cejas mirando el cadalso— , cubierto de moscas y escupitajos, cuéntale a estas gentes la verdad.

—¿La suya?

—¡Todas! Las de aquí, las de América, las de la Corte, las de los hidalgos y embajadores, ¡oh! Esos sí que tienen que callar, pero, sobre todo, trata de que todos vean aquello que sus ojos no llegan a ver y, también, de lo que ven y no entienden€

—Crivero, a pasear el gañote.

Interrumpió la exhortación un alguacil que venía a por el reo haciendo sonar su cofradía de llaves. El Crivero se levantó y me pasó el gato del vino.

—Recuerda muchacho, temen más a la pluma que al propio demonio.