Hay soluciones a la despoblación

Reconozco que no es la mejor manera de empezar el año. Hablar de población en Salamanca y en Castilla y León es como darle la bienvenida a este 2019 con música fúnebre.

Pero las alarmantes cifras que publicamos hoy en La Gaceta obligan a una profunda reflexión. La provincia ha perdido 2.130 habitantes en el último año, mucho más que la media de los últimos 22 años, en los que se han ido y no han vuelto 21.547 salmantinos. El proceso de desertización acelera en lugar de frenar, por más que desde Europa a la Diputación, pasando por el Gobierno de la nación y la Junta, estén todas las instituciones sensibilizadas 'a tope' y determinadas a cambiar el signo de nuestras demografías.

Si miramos al conjunto de Castilla y León, el panorama mueve al llanto inconsolable. Todas las provincias de la Comunidad están entre las veinte de España más afectadas por la pérdida de moradores. Mientras el conjunto del Estado creció ligeramente, en 160.000 personas, la Región perdió 16.600 en 2018. Un desastre.

El amplio reportaje que publicábamos en estas páginas el pasado domingo ofrece algunas de las claves de este rotundo fracaso poblacional de Salamanca y de Castilla y León. La mayor parte de la provincia puede considerarse con todo rigor como desierto demográfico al tener menos de diez habitantes por kilómetro cuadrado, y las 'dunas' del abandono avanzan cada año hasta cercar a la capital y su alfoz. En ese amplio y documentado trabajo periodístico contábamos cómo en buena medida el fiasco general se debe a la descoordinación entre las administraciones y a la ineficacia de los sucesivos planes contra la despoblación que han ido poniendo en marcha desde hace al menos veinte años. El Gobierno central, la Junta, las diputaciones y los ayuntamientos hacen la guerra por su cuenta, y siempre con nula imaginación y muy escasos fondos.

En el informe se daba cuenta también de las enormes dificultades que encuentran los emprendedores en los pequeños pueblos de la provincia, desde el que quiere ampliar una nave al que proyecta abrir un taller o una pequeña fábrica. A estos empresarios les siguen mirando como enemigos, poniéndoles trabajas burocráticas hasta aburrir, como si quisieran instalar un negocio en los soportales de la Plaza Mayor. Si a eso le unimos que la cobertura de Internet, de telefonía móvil y de televisión es, por decirlo suave, entre aleatoria e inexistente, si le sumamos las malas carreteras y las enormes distancias para llegar a un médico o un hospital€ completaremos una perspectiva negra y con tendencia a empeorar.

¿No hay, por tanto, solución posible? Pues parece que sí, y La Gaceta lo contaba en la última información de ese reportaje. Existen experiencias de éxito en la lucha contra la despoblación, como la emprendida hace diez años en las Highlands escocesas, que han recuperado un 20% de los habitantes (han pasado del 383.000 a 496.000) en una tierra de pueblos medianos y pequeñas ciudades que se hundía en el olvido.

¿Cómo lo han conseguido? Pues han dejado de lado a los políticos y han confiado en los expertos. Han seleccionado personal cualificado para crear un organismo independiente, encargado de buscar empresas y proyectos que se puedan instalar en la región, lo han dotado de medios y fondos suficientes y las administraciones se han comprometido a facilitar la legislación y las normativas más favorables a la llegada de nuevos negocios. La agencia busca empresarios y atiende sus necesidades en cuanto infraestructuras; vivienda asequible y de calidad; servicios sanitarios, educativos y sociales; comunicaciones y "un marco normativo adecuado a las necesidades de cada territorio". Además las administraciones fomentan el espíritu empresarial desde la escuela y forman a los jóvenes como especialistas en los trabajos que se van creando.

No sé si Salamanca y Castilla y León están a tiempo, pero si hay ideas que funcionan, el derrotismo debería estar prohibido.