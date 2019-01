Tan nombrada

El primer día del año se creó para la música de los Strauss y apurar las bandejas de los turrones. Las bandejas que sobreviven al dos de enero se convierten en un peligro dietético, y por su parte, la música del concierto de Año Nuevo desde Viena tiene algo de balsámico después de los excesos de fin de año: uno se desparrama en el sillón y las pulsaciones vuelven a su ser. Hay quien, incluso, repite experiencia y por la tarde acude al CAEM a escuchar de nuevo el Danubio Azul y la famosa marcha de las palmas. Insisto, es una forma espléndida de comenzar el año. Un año que cerramos recordando a Unamuno con solemnidad y sol de invierno en un acto que facilita encuentros personales que ya tienen algo de familiares, por ejemplo, con Víctor García de la Concha. José Antonio Bermúdez de Castro o José Antonio Sayagués. Siempre hay alguien que acude por primera vez y se le nota en la cara de sorpresa. Este año tuvimos la novedad del cambio de alcalde, Carlos García Carbayo, que nos permitió ver al saliente, Alfonso Fernández Mañueco, en un plano más discreto. También tuvimos a Ángel Rufino de Haro, Mariquelo, echando pregones a ras de suelo y no en las alturas catedralicias. Pero a mí me parece que la imagen más fascinante de la mañana es la nuestros concejales en paz y armonía durante un rato. Es una cita que no debería perderse nunca, como la del Concierto de Año Nuevo desde Viena, desde su Sala Dorada, engrandecida por la televisión. Es un punto de peregrinación de melómanos y orientales. La vez que estuve sólo había orientales fascinados por sentarse en el mismo asiento que su jefe el día de Año Nuevo, que luego lo contarían como un hecho extraordinario al llegar a su país, y dar palmas con la famosa marcha. La sala es una caja maravillosa, dorada y roja, con una acústica fascinante, un poco escondida y más pequeña de lo que aparece en la televisión.

En Alba, el primer día del año dedican la mañana a José Sánchez Rojas, que murió el 31 de diciembre de 1931. Era albense, periodista, un punto bohemio y un seguidor de la cultura italiana. Escribió varios libros, pero el más conocido es "Sensaciones de Salamanca", que es una obra póstuma, ya que vio la luz en 1932. Es un libro de artículos sobre espacios, figuras, situaciones, imágenes religiosas o de la propia Alba, su villa natal, cuya histórica resumen en pocos párrafos, pero intensos y fantásticos; una historia de la conversión de "pueblo guerrero en pueblo místico", pero también hace otro retrato de Alba: "alhóndiga y panera y casinejo, caza, murmura, intriga, encierra el rubio trigo y espera días mejores. Su casco se despuebla y sus artesanos marchan a tierras más hospitalarias.". Podría seguir con la cita, pero solo añadiré que de aquel "aquesta tierra de Alba tan nombrada", que escribiese Garcilaso, dice Sánchez Rojas que "no queda ya sino el recuerdo". Otra cita curiosa es la que cita a Cervantes como estudiante de Salamanca y premiado en Alba por sus poesías a la beatificación de Santa Teresa. Ya hablaba el periodista entonces de un problema de hoy, la emigración de los pueblos, de la despoblación. Bueno, pues a pesar de todo, Alba me sigue pareciendo villa muy nombrada, como lo es la Salamanca que despide a Unamuno el último día del año. Vino don Miguel a una Salamanca terrible, que acaba de retratar Jesús Málaga en un libro. El que fuera alcalde, también acudió a despedir a Unamuno al pie del torreón de las Úrsulas.