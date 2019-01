Acaba de finalizar un año y de comenzar otro. Es el inexorable paso del tiempo que continúa imparable su interminable recorrido. Todos los días se marchan miles de personas a la vez que nacen otras tantas, dejando para los estadísticos los porcentajes de aumento y disminución y los índices de esperanza de vida. Por cierto, podemos estar satisfechos, siempre que te toque y hasta que te toque, ya que España es el segundo país del mundo, por detrás de Japón, con más esperanza de vida.

Claro que el consuelo no es vivir más sino vivir mejor y eso ya es harina de otro costal. Porque ¿qué se puede decir a los que huyen de sus países por el hambre, la guerra y los desastres ecológicos o medioambientales?. Este sí que es un debate de hoy y de mañana. Y yo me pregunto ¿es que estas personas no están ejerciendo un legítimo derecho?. Yo, a quienes los rechazan, les invitaría a que se leyeran el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el que se reconoce a todos los seres humanos el poder elegir el país de su residencia y el derecho a regresar al propio cuando lo estimen oportuno. Declaración que nos obliga por mandato de nuestra Constitución. Pero claro, explicárselo a quienes colocan muros y fusiles para impedirlo es perder el tiempo. Y tampoco a los nuevos movimientos políticos que ya están rentabilizando este rechazo.

Ya vemos lo que ha pasado en Andalucía y, con seguridad, va a pasar en más sitios. Pero yo vuelvo a preguntarme ¿Quién ocuparía los puestos de trabajo de estos migrantes africanos o sudamericanos. Acaso los xenófobos?.

Pero, no acaban ahí los problemas que el tiempo no arregla por sí solo, como es la irrupción de palabras que creíamos ya superadas y de las que destaca, sin duda, "fascista" como termino arrojadizo a diestro y siniestro. Alguien, con razón, ha dicho que lo peor no es el fantasma del fascismo sino las decisiones políticas que azuzan este monstruo autoritario, populista y nacionalista. Por ello, lo urgente es identificar a los verdaderos saboteadores de nuestro sistema democrático rompiendo la convivencia y vulnerando la Constitución y quienes lo toleran o no aplican las medidas necesarias por mantenerse en el poder. El periodista Antonio Caño, nos recordaba hace pocos días una cita del norteamericano George Will en clave USA "Nadie que esté dispuesto a hacer cualquier cosa para ser presidente merecería ser nunca presidente". Merecería la pena no olvidarlo.

Y, como todo se acaba, también terminan mis colaboraciones en este diario. Así pues, gracias a todos por soportarme, especialmente a mis lectores y a este medio por acogerme y, por supuesto, Feliz Año Nuevo y, por última vez, buenos días y buena suerte.