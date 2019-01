El opinante es un guisandero, que procura ofrecer a los comensales – "pasto espiritual" le llaman–, un plato del día sabroso. Que sus esforzados lectores tomen con gusto: buen producto, bien salpimentado, algún taco (no de jamón) €Desde el desayuno competimos con los churros, con ese temido veredicto de mojarse el dedo y pasar página, desdeñando nuestra columna. "Pues no me ha gustado la pepitoria que ha hecho hoy fulanito"€Y el esforzado opinante le echará primor para construir su próxima columna, o desconstruir una tortilla de patatas con mimo, para que los leales no solo prueben las primeras líneas, sino la consuman enterita y mojen pan. En resumen, somos cocineros de palabras, que debemos componer para que resulten apetitosas, a ser posible suculentas. Pero a los varones se nos califica de cocinillas. El diccionario dice que es "hombre que se entromete en las tareas domésticas, especialmente en las de cocina". Apelo a las columnistas mujeres, y a los académicos de la lengua, para que se suprima o reforme esa oprobiosa acepción, qué coño.

La cocina, la gastronomía, están de moda. Lisboa también está de moda –no me extraña–, y a 120 metros del suelo, en la Torre Vasco de Gama, abrirá el gran Berasategui un restaurante que ha bautizado como "50 segundos" (lo que tardará el ascensor en subir); un célebre cocinero vasco, Elícegui, ahivalaostia, ha ganado la presidencia del Atlético de Bilbao. Ni la política se salva. Si ya Alfonso Guerra presumía -con razón-, de haber sido el cocinero de los platos que servía Felipe González, hay un político que sostiene –mintiendo–, que en Venezuela comen tres veces al día; y la Secretaria del PSOE vasco ha guisado con el terrorista Otegui, desvergonzadamente, un menú de Nochebuena (quizás para postre acercar los presos vascos e indultarlos). En fin, como lo ingerimos sin advertirlo en los pescados, dentífricos y hasta cuando echamos sal, la Fundación del Español Urgente ha elegido como palabra del año "microplástico", subproducto milimétrico no comestible.

Yo acabo de aprender "ñuédano". Me lo ha dado a probar Manolo "Costa Verde", de San Esteban de la Sierra. Es como los muédagos de la Sierra de Guadalupe y sur de Salamanca. Para entendernos, una especie de turrón de guirlache. Rico, rico. ¡Feliz 2019!