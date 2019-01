Año nuevo, vida vieja

A DIÓS a 2018. Lo escribo sin tristeza ni nostalgia, porque no dejo atrás nada irremediable, pero con la vista puesta en los 365 días que tengo por delante para intentar cambiar la vida, naturalmente a mejor, porque de lo contrario no habría valido la pena apurar las uvas. De entrada no aprecio razones para el optimismo, pero la esperanza ha de ser lo último en perderse. Entro en este año que acaba de empezar como en una selva, a la aventura, en un terreno hostil que hay que dominar conforme se avanza por él, abriendo camino sobre la marcha por la espesura, a troche y moche, para hacerlo transitable, dura labor diaria que requiere predisposición, constancia, esfuerzo, sacrificio, suerte y mucha paciencia, además de generosidad con todos aquellos que comienzan el año con este mismo empeño, ante un espacio inmenso completamente vacío de alicientes que hay que ir llenando día a día, así hasta el último segundo de estos 365, o sea, hasta la última uva con la última campanada del 2019. Hasta entonces queda mucho, tanto como un año entero, el nuevo, el que acaba de empezar, momento que pese a estar lo más lejos posible se acerca en la medida que el tiempo avanza, lo hace sin prisa ni pausa y, además, sin darnos cuenta.

Bienvenido sea el año nuevo, feliz y próspero lo tengan todos ustedes, qué menos que desearle a los demás lo que uno quiere para sí mismo, y si eso requiere una vida nueva, pues también. Es un deseo para aquellos que se merecen lo mejor de la vida, que los hados le acompañen una vez metido en faena, porque toda ayuda será poca. Difícil lo tenemos, sin embargo, a por él. Que la prosperidad deseada no quede en una rutina, en un mero formulismo, en un simple gesto de buena educación, y acabe siendo una realidad.

Año nuevo, vida nueva. Suena a eslogan, por tanto suena bien, pero solo eso, porque una vez echado a andar por lo desconocido aparecen fantasmas por todas partes que hacen la travesía atractiva para los aventureros, pero larga e insufrible para quienes no lo son, o sea, para quienes les mueve el pan nuestro de cada día y no aspiran a otra cosa que no sea sobrevivir a las adversidades de lo cotidiano. Lo de año nuevo es un hecho, lo de vida nueva (si es para mejorar) es una aspiración que no está del todo en nuestras manos, por eso puede resultar o no alcanzable dependiendo de cómo y de dónde sople el viento. Si es favorable, hecho está; si no lo es, habrá que procurarse la existencia, el socaire de ese viento que nada favorece y afanarse el contrario buscándolo hasta dar con él, por eso lo de nueva es un decir que no significa forzosamente que por nueva sea mejor, porque puede ser nueva y peor que la vieja. Es una posibilidad nada descartable, y el panorama político que nos espera augura novedades, algunas de no poca trascendencia, pero nada buenas.

Pues ante esta posibilidad nada descartable queda otra, la del año nuevo, vida vieja. No es un deseo, es una premonición, una corazonada, que no significa ir a peor, ni mucho menos, por lo que tampoco sería desearle mal a nadie esta posibilidad en la que buscar amparo en aquello de "virgencita, virgencita, que me quede como estaba" ante el hecho más que probable de un deterioro galopante, cuyos primeros indicios se notan ya.

Les pongo dos ejemplos para ilustrar lo uno y lo otro. Caso de Susana Díaz, que debe de andar suplicándole a su "virgencita" de la esperanza, macarena o trianera, no sé, pero da igual porque las dos sirven para lo mismo. Lleva medrando en el PSOE desde que echó los dientes, no ha hecho otra cosa en su vida, pero le han señalado la puerta de salida y se ve de patas en la calle sin que sepa hacer un huevo frito y mucho menos a dónde ir.

No es el caso de Mañueco, que comenzó el año con la misión de descabrear a la derecha de Castilla y León, o sea, de frenar la galopada de Vox (trabajo va a tener y le va a costar conseguirlo si lo consigue) porque lejos de lo que dicen por ahí quienes tienen mucho que perder, Vox es -en opinión de Jon Juaristi, que entre otras ocupaciones tiene la del análisis certero de la actualidad- algo mucho menos complicado que todo eso. Vox es un resultado lógico del despropósito político dominante, es la salida a escena como partido de la "derecha cabreada". Y no le den más vueltas. Seguir insistiendo sobre lo mismo es dar pie a que el cabreo aumente, así qué ¿vida nueva o vida vieja? Tal vez ni lo uno ni lo otro.