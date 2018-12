Los extremos en ocasiones se tocan. Porque la violencia, al fin y al cabo, es violencia. Tiene diferentes apellidos y distintas representaciones. Pero no deja de ser una lacra a erradicar. Este pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. Un texto proteccionista para salvaguardar lo más preciado que tiene cualquier sociedad, los niños.

En esta lucha no podemos escatimar esfuerzos y es fundamental adaptarse a los nuevos tiempos y a las nuevas amenazas que existen. Porque la violencia que se ejerce contra los menores es uno de los extremos de los que hablo. El pasado año en España se contabilizaron 6.038 víctimas. Sufrieron agresiones sexuales y maltrato en todas sus expresiones. Estos datos son el producto de una sociedad enferma que no es capaz de respetar al colectivo más vulnerable que posee. Una violencia que marca y deja huella. Que puede traumatizar de por vida y quebrar por completo a estos pequeños inocentes. Convertirlos en juguetes rotos simplemente por el capricho más obsceno de algunos dementes sobre los que debería caer con contundencia el peso de la ley. Porque tan importantes son las medidas preventivas, como las penales.

Mientras asistimos a esta realidad y al recorrido que puede tener la nueva ley, vemos el extremo contrario. Niños empoderados a los que se les ha firmado un cheque en blanco. En estos casos no hay que culpabilizar a esos menores, sino a los insensatos progenitores capaces de desviar hasta extremos insospechados la educación de sus hijos. Auténticos pirómanos de la crianza que, bien por sobreprotección o, bien por pasotismo, descuidan la principal y más sagrada labor que tienen unos padres.

Una de las cosas que más me cuesta comprender es la "moda" de educar a los niños amparando todas sus conductas y claudicando a todos sus caprichos. Cada generación es un mundo, pero la mayoría de los que nacimos a principios de los ochenta, por ejemplo, fuimos educados en una cultura del esfuerzo en la que absolutamente todo tenía un coste. Los profesores aún podían castigarte con dureza, con el consiguiente respaldo de los padres. Incluso algunos con una saña y mala baba incompresible como mi "querida" doña Jacinta. La razón siempre la tenían los adultos. Los malos modos, las malas contestaciones, el retraso en la hora de llegada o las trastadas tenían su castigo. Pero los aprobados y los buenos comportamientos gozaban también de su recompensa.

Hoy, sin embargo, asistimos atónitos al síndrome del "niño emperador". Repito, el culpable no es el pequeño de la casa que se convierte en un tirano. Los responsables de esta 'mutación' son unos progenitores perdidos.

Esos mismos padres son los que se transforman en verdaderos ogros peligrosos en los campos de fútbol. Da auténtico miedo escuchar a algunos de estos potenciales delincuentes ponerse como verdaderas fieras con entrenadores, árbitros y otros padres pensando que su hijo es el nuevo Pelé. En lugar de inculcar los maravillosos valores que tiene el fútbol, se potencia la imagen más obscena. Algunos de estos energúmenos no son dignos de tener la custodia de sus hijos.

Como ven, los pequeños de la casa son una auténtica pelota de tenis. Del maltrato más denigrante a la permisividad más escandalosa. Juguetes en manos de unos padres que deberían volver a las aulas para aprender lo que han olvidado. Por momentos parecen perder de vista la responsabilidad que tienen entre manos. Están jugando con el futuro de toda una sociedad.

Esa peligrosa deriva se está produciendo además en todo tipo de familias. El hecho de ser un núcleo "tradicional" no implica una mejor educación. Este valor radica en la calidad humana de las personas encargadas de esta tarea capital a la que algunos no le dan la importancia que realmente tiene.