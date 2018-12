El final de 2018 es inmediato. Dentro de pocas horas 2019 se abrirá ante nosotros como una flor de hielo que dejará una nueva aurora en cada puerta y, aunque lo recibamos con toda suerte de felicitaciones y lentejuelas, pinta que no pinta bien, que es lo mismo que decir que todo va a seguir mal, igual de mal, de mal en peor. Ya me gustaría a mí tener otro pálpito para escribirles mejores augurios pero, ya saben, "esto son lentejas", y no voy a servir maná que no tenga.

El presidente Sánchez se ha hecho una omnipresencia chulesca que parece ocupar todas las esquinas; aunque ya no menee tanto el bolso como al principio, cuando tenía ofertas indecentes para todos. Si irritante fue ver de qué forma alcanzó el sillón monclovita, ¡menuda chamba!, ahora se hace mucho más insoportable verle asistir engominado e impasible a esta deriva del país, escupiendo a la diestra mentiras, cinismos, incoherencias€, mientras a la siniestra la contiene y confunde con barroquismos y otras chorradas, por eso de no soltar la bolsa de pagos que le dieron los que le ayudaron a ser felón. Alto riesgo para un Estado que, trascendiendo personas y partidos, debiera estar al servicio del Estado(*) y no al servicio de un arribista insaciable que despedirá 2018 desde La Mareta, Lanzarote, con su codicia mirando el mar: Eso soy yo que al acaso / cruzo el mundo sin pensar / de dónde vengo ni a dónde / mis pasos me llevarán. Aunque me escuece haber puesto el romanticismo de Bécquer en boca de un tipo tan deshonesto, al que no le preocupa el sentido de su quehacer, sino seguir a toda costa como amo y señor, sin metáfora alguna. ¡Cuánta procacidad y vodevil! –me dicen esos amigos del PSOE que pueden hablar porque no van en lista electoral. Las otras cosas que dicen de él, por no ser día de malajes me las callo. Además, Sánchez no podrá evitar que, aunque sea por un rato, soñemos con algo mejor. Feliz 2019.

(*) "El servicio del Estado, que trasciende todo partido". Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón.