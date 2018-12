Echemos el cierre

Llegamos al final del año, estamos a escasas horas de echar el cierre al 2018. Seguramente serán muchas las personas que deseen ardientemente pasar página, hacer borrón y cuenta nueva porque este año no solo no ha colmado sus expectativas si no que le ha resultado complicado. Otras muchas, sin embargo, lo despedirán con buen sabor de boca y gratos recuerdos por lo vivido. Así es la vida. El problema no está en el año, está en la vida de cada ser humano, de cada persona. La respuesta al problema también, porque dependiendo de nuestra actitud así viviremos cada momento, cada día, cada año... así viviremos la propia vida. Digo actitudes y no aptitudes, sin las primeras las segundas tienen poco futuro y parece que, cada día más, carecemos de ellas. Estamos muy preocupados por las aptitudes, por la capacitación para desempeñar y desarrollar todo tipo de tareas, lo cual evidentemente es fundamental, pero sumergidos en esa preocupación pasamos tanto tiempo en el mar de las vanidades que nos ahogamos tratando de ser aptos para alcanzar objetivos y nos volvemos cada vez más competitivos, olvidándonos de la necesidad y la importancia de nuestra actitud para afrontar la realidad de la vida. De nuestra actitud para afrontar la realidad de los demás y para afrontar nuestra propia realidad.

Todo este planteamiento o no planteamiento de esta falta de actitud nos lleva, sin darnos cuenta, a echar el cierre, a dar por finalizadas muchas etapas, que podíamos seguir viviendo y disfrutando durante más tiempo. Me entristece leer la noticia del descenso de población en Castilla y León, no les cuento lo que me entristece la pérdida de población en nuestra ciudad. Uno, aunque joven, ya tiene cierto recorrido y puede volver la vista atrás para hacer balance no solo del 2018 si no de los 30 años vividos muy felizmente en esta maravillosa ciudad. El tiempo no pasa, pasamos nosotros y hemos de preguntarnos cómo pasamos, porque no es solo pasar por la vida, es vivir la vida. Para ello es clave nuestra actitud.

Tras todo este tiempo, como Dios no lo remedie y nosotros no pongamos de nuestra parte, Salamanca echará el cierre. En todos estos años he visto desaparecer y perderse en el tiempo mucho y muy bueno de la riqueza de Salamanca. La riqueza de muchas y grandes personas que desaparecieron como por arte de magia. No voy a dar nombres pero hagamos memoria de profesores, médicos, investigadores... seguro que más de uno nos viene a la mente. La riqueza de más de una institución, de alguna fundación... de alguna obra social que tantas necesidades alivió. La riqueza de las universidades que se vacían en medio de una lenta agonía. La riqueza de un campo charro orgullo de quien se siente parte de esta tierra.

No podemos echar el cierre, brindemos por un nuevo año de esperanza, de futuro, brindemos por una nueva actitud ante la vida.