Bares de barrio

A finales del siglo XX ya estaba de moda comer uvas para despedir el año. Lo cuenta la prensa madrileña de la época. Era cosa de ricos e importada de Francia, y el ritual se hacía en los palacios y casas nobles, hasta que la gente común, para tocar las narices y tomar el pelo a los potentados, comenzó a comer también las uvas en tan señalada fecha y momento, pero en la Puerta de Sol, bajo el famoso reloj. Se llamaban "uvas bienhechoras" o "uvas de la suerte". Lo que vino después es cosa de la transmisión de las campanadas por la tele allá en los sesenta. Nuestros mayores pasaban de despedir del año. Ya he contado que si no fuese por los quintos ni se enteraban del cambio de año. Ahora, despedimos el año homenajeando a Unamuno, que murió el último día de 1936, y podríamos homenajear a José Sánchez Rojas, periodista albense, que falleció en la Nochevieja de 1931. Salimos del año corriendo y entramos en el nuevo con resaca y agujetas. La San Silvestre de este año fue una pasada de gente, que tomó la calle para correr o ver. Poco se habla de los kilómetros que hacemos los familiares de los corredores para verles aquí y allá. Este año, cuando llegué al bar Delicias, de Gómez Ulla, a celebrar el fin de la carrera no sabía si pedir un botellín de cerveza o una bombona de oxígeno. El "Delicias" es un bar reglamentariamente de barrio, con una barra en la que se acodan parroquianos del barrio y un nombre que hace homenaje al barrio, que como buena barriada ferroviaria se llama Delicias. Un bar de chato, caña y tortilla como Dios manda. Una casa que regenta una pareja amable y atenta, que podrían dar clases magistrales de hostelería al que quiera iniciarse. Aquí recalo en tan señalada fecha, viendo al fondo de la barra a Antonio y Pepe, dos leyendas de la UDS, por ejemplo. El día que bares como el Delicias desaparezcan de los barrios habremos acabado con la civilización. Bares que inauguran la mañana con café, churros y GACETA, reponen ánimo y fuerzas a mediodía, se convierten en casino en la sobremesa y antes de cerrar echan a alguien que ya dormitaba. Bares de barrio.

El último día del año dedico una parte de él a recorrer mi agenda de notas. Y recordar. Hacer memoria de que este año perdí al compañero Manuel Herrero; al sabio Julián Álvarez Villar; al autor de inolvidables chascarrillos, Willy, radiólogo; a José Castro Rabadán y Pepita Mena, que dedicaron su vida a mejorar la nuestra, como Purificación Ruiz con su lucha contra el cáncer de mama; o a Gonzalo Sendín Hernández, del que tanto aprendí de barras y comedores de Salamanca. Se nos fueron en el año del VIII Centenario, de las lluvias torrenciales y de cambios en la alcaldía. Hoy, cerraré la agenda y la ataré con una goma. Mañana, abriré una nueva, como manda el ritual. Es así, igual que comerse las doce uvas o echar el último domingo de diciembre en correr.

El año que comienza mañana va a ser intenso. Los políticos se van a encargar de que así sea. Puede que piense que el fin del mundo está llamando a la puerta, pero ya le digo que no haga caso, que hemos estado muchas veces así y luego no ha pasado nada. Mucha suerte. Tantas como quiera pedir a las uvas bienhechoras. Feliz nuevo año.