Se regenera aquello que está degenerado, pero ¿está degenerada la democracia española? Tengo para mí que el funcionamiento de la democracia en España no difiere mucho de las otras democracias occidentales. ¿Hay corrupción? Sí, pero menos de la que la gente opina (a través de las encuestas del CIS, por ejemplo). ¿Hay demagogia? Claro que sí, y ha crecido, lógicamente, con la crisis. Lo que sí hay es una cada vez menos exigencia en la selección de nuestros líderes políticos, chusqueros en buena parte y en buena parte oportunistas.

Pues bien, que un partido como Ciudadanos se envuelva en la bandera de la "regeneración democrática" es de una pretenciosidad y de una desmesura que anuncia ya unas derivadas políticas demagógicas verdaderamente insoportables.

Según Ciudadanos, esa regeneración se apoyará en dos grandes medidas:

1.—Eliminación de los aforamientos de los políticos.

2.—Exigencia de la dimisión inmediata de todo cargo público que sea investigado (ellos dicen imputado, pero el término ya no existe en el procedimiento judicial) por corrupción política.

Las dos exigencias son tan demagógicas como inconvenientes. ¿Por qué? El aforamiento, es decir, el reservar para tribunales superiores las investigaciones y juicios contra políticos aforados, no representa ningún privilegio; lo único que busca (se puso en marcha en el siglo XIX a impulso de los liberales) es que cualquier denuncia admitida a trámite no caiga en manos de cualquier juez de primera instancia con ganas de meterle mano al político de turno.

En cuanto a la exigencia de dimisión de todo cargo público que se vea investigado por corrupción conviene saber en primer lugar que los jueces y fiscales casi nunca rechazan una denuncia (aparte de no perseguir jamás de oficio las denuncias falsas). Y en segundo y principal lugar que estas medidas punitivas atacan radicalmente dos principios constitucionales: a) la presunción de inocencia y b) la división de poderes. De aplicarse, pondrían al poder político en manos del poder judicial. Y más concretamente en manos de cualquier juez con vocación de justiciero. Y les aseguro que en España abundan.

Ciudadanos exigió al PP, a cambio de su apoyo en el Gobierno de Murcia, que la investigada Pilar Barreiro, senadora y antigua alcaldesa de Cartagena, dimitiera de su cargo. Ella dimitió y poco después fue judicialmente exonerada de todo cargo. ¿Quién le pagará a esta señora los daños y perjuicios? ¿Los demagogos que exigieron su renuncia?