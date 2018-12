¡Al Perrero!

Póngase a cubierto que viene el "Perrero". El singular personaje de la Nava de Francia afina hoy el látigo con el que mañana despertará a los vecinos del pueblo y a quien se ponga delante. Raúl Iglesias, el "Perrero" de este año, tiene la responsabilidad de decirle a la naturaleza que despierte y salga de la modorra que provoca el frío. Es complicado porque tiene todo el invierno por delante. Pero lo intentará con ganas.

Vamos despidiendo poco a poco el año. Una parte de los últimos villancicos del año los cantó ayer "Vocalis" mezclados con otras piezas. En la iglesia del Carmen, desde la que se domina la controvertida plaza de Los Bandos. Jesús Ingelmo, Julio Sánchez, Nacho Blanco, Rosana Díez y Victoria Rodríguez hacen de sus voces arte en una ciudad polifónica. Vienen de coros clásicos, cuentan con conocimientos de instrumentos musicales (y la voz lo es) y algunos tienen la música de profesión. Conocimiento y talento hacen posible que adapten a sus voces canciones complicadísimas. Y todo ello en tres años de vida en conjunto.

No está mal para acercarse al recuerdo de Unamuno con los temas de "Vocalis" y tampoco lo estaría si el bueno de Tomás Bretón tuviese su homenaje cada 29 de diciembre coincidiendo con el día de su nacimiento. Ayer tampoco nos acordamos. Vaya. Teníamos la cabeza en otras cosas. Uno, mismamente, andaba enfrascado en el libro "Masonas y republicanas", de Natividad Ortiz, responsable de la sección de Mujer de CC.OO. en el que habla de Hidelgart Rodríguez. ¡Qué personaje! La llamada "virgen roja".

También su madre fue de armas tomar, y nunca mejor dicho. Tengo que preguntarle a Natividad si la referencia feminista estuvo o no por Salamanca en los años treinta porque no he visto nada en la Hemeroteca. Bueno, pues eso, que me despisté y no avisé de que venía el aniversario de Tomás Bretón, con su plaza, su placa en la casa natal, sus estatuas ambulantes y su teatro fantasma. Pero también con sus enseres esperando un museo digno.

Quizá en el nuevo año, que hay elecciones, pero a pesar de ello no descarto que tengamos que llamar al "Perrero". Otra coral, "Eufonía", cantó ayer en Calzada de Valdunciel los últimos villancicos del año.

Como si llevasen detrás a un "Perrero" corren algunos la San Silvestre, que se celebra esta mañana. Una iniciativa salida del colegio de San Estanislao de Kostka, que los mayores recordamos como "Milagro de San José" o el del "ladrillo a ladrillo" del padre Enrique Basabe, cuya iniciativa le dio un premio "Ondas". José Antonio Molinero, alma, corazón y vida del acontecimiento, también ha ido ladrillo a ladrillo implicando a más gente en la organización y la carrera, construyendo una cita fantástica.

Ver el histórico Paseo de San Antonio esta mañana es fascinante, pero también otras calles por las que pasan los corredores. Leo que las cabinas telefónicas seguirán siendo testigos de la carrera y el devenir de la ciudad tras su reciente indulto.

Algunas son fósiles o reliquias, y conozco alguna que se ha convertido en intercambiador de libros o en soportes publicitarios.

Me alegro de su permanencia (pero con dignidad) y tengo que decirle a nuestro humorista oficial, Alberto Cabrillas, que se haga un monólogo de cabinas, que otro año más sobreviven a los agoreros. A estos sí les echaba al "Perrero".