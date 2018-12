España, una gran nación

Decíamos en esta misma página hace ahora justo doce meses, cuando expiraba 2017, que el nuevo año no podía ser peor. Con el corazón todavía encogido por intento de golpe de Estado tras el referéndum ilegal en Cataluña, recordábamos que cuando una persona acaba de salir viva de una catástrofe, de un terremoto o de un accidente aéreo, tiende a sentirse un poco inmortal y a pensar que todo lo que venga a partir de ese momento no puede ser peor de ninguna manera. "Sin embargo -añadíamos entonces, de forma premonitoria- la experiencia indica que se trata de una falsa sensación de euforia y no hay año malo, por muy malo que parezca, que no pueda ser superado en desgracias por el siguiente". Y así ha sido, mírese por donde se mire.

Desde luego, hay ámbitos como el de la gobernanza de la nación que han empeorado una barbaridad, aunque también hay que darle su mérito a este 2018 que agoniza: el país sigue funcionando, la gente va cada día a su trabajo, lleva los niños al colegio, se divierte en los bares, viaja los puentes y llega a fin de mes, aunque sea malamente.

Ese empeño por mantener cierta normalidad en medio de la catástrofe, ese afanarnos por barrer el suelo mientras la techumbre de esta gran nave llamada España se abate sobre nuestras cabezas, demuestra que la nuestra es una gran nación. ¿Qué otro país hubiera conseguido salir ileso tras las barrabasadas del inconsciente José Luis Rodríguez Zapatero y la obstinada capacidad para dejar pasar el tiempo sin hacer nada de Mariano Rajoy, y tener todavía arrestos para soportar más de medio año a un presidente empeñado en destrozar la nación, vendido a los golpistas, abrazado a quienes pretenden instaurar un nuevo régimen al estilo caribeño y cuyo único propósito en la vida parece consistir en seguir durmiendo, aunque sea solo un día más, en el mullido colchón de su nueva casa monclovita?

Los grandes problemas de España, desde el avance del secesionismo, pasando por el deterioro de las cuentas públicas y de las pensiones, el ridículo internacional de nuestros mandatarios o la precariedad de la economía, no han hecho sino agravarse con la llegada del okupa Sánchez. La diferencia respecto a Rajoy, e incluso al iluso Zapatero, es que ahora sufrimos un Gobierno que ni siquiera tiene el menor interés en solventar ningún conflicto, centrado como están en la mera supervivencia, a costa de quien sea y de lo que sea.

Si los hospitales siguen operando, las universidades y colegios enseñando, las tiendas vendiendo ropa y las fábrica produciendo sus productos, es solo porque los españoles estamos hechos de una madera especial, recubierta de dura piel de toro bravo, y no hay gobierno que pueda con nosotros, por más que se empeñe. Si las ciudades no arden y los habitantes de los pueblos no se han echado al monte guadaña en mano, es porque nuestro estoicismo y nuestra paciencia no tienen límites.

Somos capaces incluso de aguantar un año más al Doctor Sánchez y sus taimados compañeros de cama. Porque la perspectiva para este 2019 que asoma en el horizonte no tiene nada de halagüeña. Solo la convocatoria urgente de elecciones generales podría sacar a España del marasmo y desviarla del camino hacia la ruptura y el caos social por el que Sánchez la conduce. Pero si algo hemos aprendido del Doctor No es No es que no tiene palabra: llegó al poder con una moción pestilente, apoyado por golpistas, separatistas y neocomunistas, y prometió llamar a las urnas cuanto antes. Desde entonces no ha hecho otra cosa que maquinar, ceder, dialogar, pactar, entregar prebendas, poner en venta la nación, lanzar propuestas estrambóticas y dejarse querer por sus aliados, todo para evitar la convocatoria de elecciones. Mientras pueda, Pedro Sánchez nunca pondrá en riesgo su sillón en la Moncloa, así se hunda España en el infierno. Si puede llegar a 2020 subido al Falcon, den por hecho que llegará.

Con esta perspectiva, suena a chiste desearles lo mejor para el nuevo año, pero no queda más remedio. Y que Dios reparta suerte.