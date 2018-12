Cada cierto tiempo se nos advierte del peligro de determinados alimentos. Por ejemplo, las carnes rojas, que pueden producir letales dolencias. Reduzcamos, pues, la ingesta de solomillos, chuletones y entrecots. Siempre se nos había dicho que esas carnes, al contrario que las blancas, contenían gran cantidad de hierro, vitaminas y minerales. Ahora parece que son como el caballo de Troya para las sustancias cancerígenas y, en consecuencia, el mercado acusa una notable reducción en el consumo. Las salchichas y pancetas también están en la lista negra. Y las carnes procesadas bajo forma de hamburguesas o albóndigas, igualmente condenadas por asesinas en potencia. Y por rojas.

Nos queda el pollo artificial, ese cuyo desarrollo en granjas que es mejor no visitar, viene ya programado por ordenador. Vaya usted a saber lo que nos tragamos. Salvo que estemos entre los afortunados con acceso a pollos de corral, los de cresta colorada (como los carlistas) que se trabajan el gusano escarbando la tierra, que montan ufanos a las gallinas, subrayan la copulante gesta con un rotundo kikirikí y, una vez en el plato, exhiben sus carnes turgentes y rojizas. ¿Rojizas dice usted? No vaya a ser€ Tampoco el cordero –ese manso ovino pascual inmortalizado por nuestros mejores pintores— es trigo limpio. En fin, que tendremos que prescindir de muchos de los tradicionales alimentos navideños.

La nueva advertencia tiene que ver con algo que se denomina acrilamida. En un comunicado del Ministerio de Sanidad avisan de que este compuesto orgánico se forma al hornear o freír a altas temperaturas alimentos ricos en hidratos de carbono. Tendremos que andar con tiento con las patatas, croquetas, cereales, tostadas y empanados en general para que no produzcan este peligroso contaminante. Agarrémonos a los huevos, pero con cuidado, no vaya a ser que el colesterol se nos dispare, aunque podamos neutralizarlo con los frutos secos, por sus apreciables contraindicaciones. Algo habrá que dejar para esa feliz idea de "Salamanca en bandeja", "Salamanca para comérsela" y el Foro Gastroibérico.

Por fortuna, en este recorrido por animalias dispensadoras de carnes en todas sus variantes, nos queda el jamón, muy aconsejable, sobre todo si es de Guijuelo. Cuando uno considera que nuestros antepasados ganaron un imperio con un cacho de pan duro, un torrezno y una bota de vino (de Toro, el único que aguantaba los viajes transoceánicos), forzoso es admirar a aquellos animosos y austeros conquistadores.

Y como nota curiosa, en ese afán por internacionalizar algo tan español como el pincho y la tapa, el premio de este año en el concurso de Valladolid ha sido para un restaurante de Auckland, Nueva Zelanda. Por fin sabemos que en las antípodas no todo son kiwis. Feliz año.