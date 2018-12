Traidor a la patria y al partido

Ayer era el día y no tardó en llegar la inocentada: "Última hora: Sánchez dimite y convoca elecciones". Lo reenvié y todos mis inteligentes amigos, sin abrirlo, antes de que el dedo corazón de la gran actriz inglesa Maggie Smith, pintada al pastel, les hiciera la peineta, advirtieron que era una burla propia de la fecha. Pero eso es lo grave, que lo que los españoles demandan, lo que España necesita y lo que debía ocurrir en cualquier democracia madura, sea una simple higa, constituya una broma. Eso sí, trágica. Porque sin presupuestos; rechazado en el Senado el techo de gasto; humillado por un nazi separatista con 21 propuestas que oculta (pero que conoce porque las ha llamado "monólogo"); el sopapo electoral de Andalucía; la encuesta de ABC de ayer; las críticas sordas o abiertas de socialdemócratas e históricos, que saben lo que es el Estado; el rechazo de Rubalcaba a ser candidato por Madrid; la marcha del partido del hijo del mártir de ETA Fernando Múgica, por ver a su secretaria del PSOE vasco cocinando y brindando ¡con el terrorista etarra Otegui!€ y sus exiguos 84 escaños, ni uno más, ¿cómo es posible que este equilibrista, indocto, irresponsable, aguante de okupa en Moncloa? Sánchez, sectarismo, audacia, mentiras, traiciones, pasará a la peor historia de la democracia en Europa, y hasta es posible que acabe con el PSOE.

El sectarismo socialista, como ven la paja en el ojo ajeno, no la viga en el propio, avergüenza. Casado les acusó de "traición a España" por sus pactos vergonzantes con separatistas y exetarras. El idiota de Simancas replica que lo que verdaderamente es traición a España es el pacto alcanzado en Andalucía por el PP y Ciudadanos. Hay que tener caradura, porque esté o no detrás VOX —cuyos votos son precisos—, en este joven partido cuando menos no habita ningún terrorista, ningún corrupto y nadie que quiera romper España, que por el contrario abundan entre los socios no recomendables de Sánchez.

¿Y dónde van los traidores a España y su partido? Lo cantó como nadie Dante, hace siglos, en su Divina Comedia (que ha dibujado y expuesto recientemente en el Casino Miguel Elías, en una formidable muestra). Cuando visita el Infierno, inicia el Círculo IX relatando: "Ví mil rostros de tinte mortecino". Baste decir que lo titula Antenora, porque es el círculo que acoge a los desleales a la patria, como lo fue el príncipe troyano Antenor, que permitió pasar dentro de los muros de Troya al famoso caballo de madera y lo abrió llevando en el interior soldados griegos, que franquearon las puertas de la ciudad a todo su ejército, obteniendo la victoria en la célebre guerra. En España sería el caso de aquel gobernador de Ceuta, el Conde don Julián, que so pretexto de que su hija Florinda la Cava había sido ultrajada por el Rey don Rodrigo, y como venganza, facilitó la entrada en la Península de los musulmanes que acabaron con el Reino Visigodo.

¿Y Franco, cuyos despojos siguen sin salir de Cuelgamuros, a pesar del farol que se marcó el Presidente del Gobierno que padecemos? En 1960 se celebraba, precisamente en la Basílica del Valle de los Caídos, un aniversario del fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera. En el momento solemne de la consagración, en la cripta silenciosa súbitamente se oyeron diáfanas, por el dictador y todas las jerarquías de la época, estas palabras: "¡Franco, eres un traidor!" Era Román Alonso, un maestro de 22 años, falangista, que estaba haciendo la mili. Pertenecía a esa rama de la Falange que siempre discrepó de la Unificación que decretó el Caudillo en Salamanca (que ya entonces dio lugar a dos muertos cerca de la Plaza Mayor y la cárcel para Hedilla, sucesor de José Antonio) y sobre todo con la política franquista llevada durante veinte años, al margen de los principios joseantonianos. Calculo que recibiría lo suyo, y desde luego penó más de diez años en un batallón disciplinario en el Sáhara.

Pero aquí no se enjuicia a Antenor, ni al conde don Julián, ni siquiera a Franco, que son historia. Se contempla con estupor a un impresentable al que su partido acertó cuando lo echó a cajas destempladas y la jodió cuando volvió a hacerle Secretario General. Quienes creyeron sensatamente —uno mismo—, que tras echar a Rajoy convocaría elecciones; que no podría pactar con terroristas y separatistas; que no comería el turrón en Moncloa, se equivocaron. Ha demostrado que es un Judas, un traidor de manual, que "cubre sus malas intenciones/con rostro grave y ademán sincero" (Cervantes). ¡Elecciones ya!