Inocentes de ayer, de hoy y de nunca

Ayer, 28 de diciembre, conmemoró la Iglesia Católica la matanza de los Santos Inocentes, de niños menos de dos años nacidos en Belén por orden de Herodes el Grande, rey de Judea, con la intención (que no consiguió) de acabar con la vida del Jesús, el Rey de los judíos que acababa de nacer, por eso, estos inocentes lo son por no tener culpa de nada, ni de haber nacido, aunque la fiesta que el vulgo celebra a su manera no vaya por éstos sino por otros inocentes, por aquellos que, sin carecer de culpa, lo son por razones distintas, esos que se dejan embaucar por el primero que se cruzan, quien, de paso, les cuelga el sambenito de inocente, que arrastran convertidos en el hazmerreir de todo el mundo. Hoy lo de la inocentada no se lleva, nadie le cuelga a nadie ningún sambenito de nada, pero los inocentes siguen existiendo y dejándose engañar, como siempre, porque los hubo, los hay y los habrá, igual que hubo, hay y habrá quienes su propósito sea el de engañar, trabajo que ejercen con mayor o menor éxito según el mayor o menor grado de disposición a dejarse que la víctima tenga.

El mundo está lleno de embaucadores, de engañabobos, hay tantos que no cabe uno más, y los hay porque el mundo está igualmente lleno de inocentes que se dejan embaucar, de bobos que se dejan engañar, siendo tantos también que no cabe uno más. Pero no todos los embaucados son inocentes ni bobos.

Los inocentes que ayer celebramos no entran en la cuota, las circunstancias por las que lo fueron los excluye de este comentario, tampoco entran aquellos a los que no les dieron siquiera la posibilidad de nacer, inocentes de hoy, a los que les negaron la oportunidad de vivir, no constan en ninguna parte y, por no constar, no existen.

En el escenario político hay instalado una muestra muy variopinta, tan abundante que lo llena por completo. Frente a los que se dejan engañar, por inocentes o por lo que sea (los hay que por cómplices del engaño, porque están en la patraña, en la dinámica de buscar al infeliz que no ve maldad en nadie y se cree todo lo que le cuentan), están quienes no se dejan. El no dejarse requiere atención y esfuerzo que los otros, o sea, los que sí se dejan, no están ni por lo uno ni por lo otro.

Quienes se mueven en y por el populismo encuentran en ellos apoyo al utilizar con absoluto desparpajo la mentira como herramienta política, siendo por sus resultados la más eficaz de todas para sus estrategias. La mentira suena bien cuando se utiliza con soltura y acaba fácilmente convenciendo cuando es atractiva; el mentiroso la aprovecha para sacar tajada, quien con mucha astucia y ningún escrúpulo la consigue.

Inocentes de ayer y de hoy, los ya mencionados antes. También inocente de hoy lo es Zaplana, que asegura serlo y yo le creo, no así la juez que lleva el caso, que insiste en que vuelva a la cárcel (donde cumple pena preventiva) desde el hospital en el que está ingresado muy enfermo. Sin juicio, pretende condenarlo a morir entre rejas. A todo ésto ¿dónde están quienes abogan por terminar con la pena de prisión permanente revisable por excesiva? ya que -según ellos- todo exceso es injusto. Y lo es, sin embargo callan y lo consienten. Valga como ejemplo la advertencia del violador y asesino de Laura Luelmo a la juez que lo va a juzgar: "No me dejéis salir porque lo volveré a hacer". ¿Qué más se puede pedir? Porque pedir la vuelta a casa de Zaplana no es pedir caridad sino justicia a quien trata de administrarla con despiadada inquina.

Inocentes de nunca, dicho está. En el escenario político no cabe uno más. Lo son todos aquellos que se amparan en la falsedad para trepar por la vida, quienes en nombre del pueblo hacen lo que les da la gana, a espaldas incluso del pueblo; quienes ayer decían una cosa, hoy dicen la contraria y mañana dirán otra distinta a las anteriores; quien bajo el disfraz de demócrata oculta su alma de sátrapa, quien por dormir otra noche más en La Moncloa y desayunar a la mañana siguiente como un rey (sin serlo) es capaz de ultrajar (si algo aún le queda) su dignidad; más todos aquellos que hacen posible tanta infamia. Pónganle nombre a cada uno de ellos. Lo tienen fácil.