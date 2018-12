Vodevil popular e inocentada

Recuerdo que en mi época joven, década de los setenta, cuando Madrid era un hervidero teatral, no me perdía un estreno. Como iba escaso de fondos, acudía a las entradas de "la clac o claque", es decir, aquellas que te regalaban a cambio de que unos cuantos iniciásemos los aplausos para animar al resto del público.

Mi función favorita era el vodevil, que, según el diccionario de la RAE, es una "comedia frívola, ligera y picante, de argumento basado en la intriga y el equívoco, que puede incluir números musicales y de variedades". Era continuo el ir y venir de actores y actrices, algunas de ellas de buen ver y ligeras de ropa para la época, es decir, a lo sumo en minifalda o un camisón que no dejaba ver nada, pero insinuaba mucho. Aquello era un no parar.

Y no sé por qué, pero lo he recordado tras leer lo sucedido el pasado fin de semana en Palencia, durante la reunión de los populares y la proclamación del candidato a la Junta y de los alcaldes en las capitales de provincia de Castilla y León, aunque el vodevil propiamente dicho solo afectó a dos de ellas, Ávila y Segovia, en las que se rayó el esperpento: "hecho grotesco o desatinado", según la Real Academia Española.

No hubo maridos engañados, sino aspirantes a candidatos que se lo habían creído y se confundieron: a falta de puertas que se abrían y cerraban, aquí lo que había eran sillones reservados que se cambiaban de nombre y se hacía venir al nuevo candidato de Segovia deprisa y corriendo desde esta ciudad, mientras se despedía al de consenso que habían propuesto los populares de allí. En el caso de Ávila nos encontramos con un militar de alta graduación (en los vodeviles solía aparecer alguno o, por lo menos, un jefe de alto rango de los protagonistas); un presidente de la Diputación que se lo había trabajado y creído (que llegó a este puesto en un votación que fue otro vodevil o sainete) y que puede provocar una escisión en este partido o irse a otro; una candidata ya confirmada que llega a ello de carambola. Eso, por citar tan solo algunos ingredientes y protagonistas. Como director de la obra, el presidente nacional del PP, Pablo Casado, que da la casualidad que es diputado cunero por Ávila, y como ayudante de dirección, Teodorín, el campeón del mundo del lanzamiento de huesos de oliva. Y de regidores, sin regir nada, por lo que se ve, un tal Maroto, al que han robado hasta la moto, y el presidente regional del PP, mi buen amigo Alfonso. Solo me falta un elemento fundamental: la señora. Pero no hay que desesperar, porque esto continuará.

Aviso: es el Día de los Inocentes, pero lo anterior no es una inocentada.