Condenado a muerte

N O es difícil imaginar cómo reaccionaría la calle si en lugar de llamarse Eduardo Zaplana, su nombre fuera el de uno de los políticos presos separatistas catalanes.

Cómo actuaría la masa si en lugar de pedirse clemencia para el ex presidente del gobierno valenciano -con informes médicos que dejan claro su riesgo de muerte- se rogara por esta misma causa mayor por alguno de los 18 procesados por el 1-O. Probablemente no sería necesaria una recogida de firmas, como la que está en marcha, ni ríos de tinta, ni siquiera adhesiones de políticos de todo signo pidiendo humanidad, porque los CDR se encargarían de hacerse notar; la campaña propagandística de Torra sería imparable a través de sus embajadas; y en ella participarían, por supuesto, Guardiola y el gran Xavi Hernández, los dos que defendieron a España mientras les dio dinero.

(Lo del segundo de todas formas no tiene desperdicio: anima a los políticos catalanes presos a no desfallecer, se dedica a proclamar que la situación de España "clama al cielo" y, mientras, pide un referéndum de autodeterminación porque ve la situación insostenible. Eso sí, vive en Qatar donde reconoce que no hay democracia pero está tranquilo porque "ve a la gente feliz". ¿Gente feliz, Xavi, porque llevan la foto de la familia real en su coche y les pagan un sueldo? ¿No será que tú les ves felices porque cobras allí 10 millones de euros brutos al año?

La hipocresía de este personaje no conoce fronteras y además ha logrado rodearse del halo de inteligencia, cuando no pasa de listillo que vivió de la camiseta nacional mientras pudo y que ahora es capaz de abrazarse al Al Sadd qatarí por el mismo motivo. Lo dijo claramente cuando estaba en la cresta de la ola con la selección española: "mientras cuenten conmigo, iré. Yo paso de política e historias". Pasaron de él y ahora el íntegro Xavi Hernández no sale de la política. Pues eso, un personaje).

Pero Zaplana no es político catalán preso, es un ex dirigente del PP y para él no hay clemencia, al revés. Ingresó en prisión el pasado 24 de mayo por la "operación Erial" y espera a ser juzgado en prisión cuando hay imputados por delitos más graves que ni siquiera pisaron la cárcel.

Es el caso del ex mayor de los Mossos Trapero, acusado de delito de rebelión que no ha pasado ni un día en prisión, o el de Jordi Pujol Ferrusola, que permaneció unos meses pero después de que incumpliese las medidas cautelares impuestas por el juez. Por supuesto que ninguno de los juzgados en el "caso del Palau" conocieron antes la cárcel a pesar de los graves delitos imputados.

Al ex ministro de Trabajo le envió a prisión incondicional sin fianza la jueza Isabel Rodríguez dos días después de haberle detenido dentro de la "operación Erial" acusado de blanquear 10,5 millones de euros procedentes de comisiones presuntamente cobradas en su etapa de presidente valenciano (1995-2002) y ocultados durante más de una década en el extranjero. La Fiscalía Anticorrupción había solicitado la medida alegando que existía riesgo de fuga. Ahora, con riesgo claro de muerte por la leucemia que padece, la jueza se niega a acceder a sustituir la prisión por arresto domiciliario, control telemático... Se niega a escuchar voces de todos los sectores que claman por el sentido humanitario y presiona a los médicos para que le devuelvan cuanto antes a prisión. Es la batalla particular de la jueza con este preso que en su mente apunta a extremadamente peligroso. Tanto, que seguro que si por si acaso llevaba en la biblia una lima para serrar barrotes, la jueza llegó a impedir incluso que el arzobispo Cañizares le visitara en Nochebuena.

Zaplana está condenado a muerte sin haber sido juzgado y con situaciones así la Justicia no sale del túnel del desprestigio en el que entró de cabeza cuando el Tribunal Supremo se rectificó a sí mismo por el caso de las hipotecas. María Isabel debió ver claro cuando aprobó las oposiciones que tenía potestad para sentenciar, incluso sin juzgar.